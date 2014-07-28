Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58

- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.

- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.