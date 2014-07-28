может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32
может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58
- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.
- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:32
рассчитывал, шо импортёров попустили и они на свежую выручку начнут откупать баксы, но пока не видно zzzzzz, как и моего компа...
а шо делать?
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:47
Сьогодні я перемістився на 3 місце за підсумками всіх етапів.
Сумно,б*** (с).
П.С.Друзі,з Вами гарно,та тре вже вирушати в Київ.
Тому їду на матч "Динамо" (Київ) - "Олімпіакос" (Греція)
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06
воно того не варте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:18
Он там участвует скорее всего, азартный товарищ
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:21
tea
Конечно результаты очень ранние.Но замечу. что за прошедшую неделю курс выбрал всё таки направление ревала, но очень повильное.Темп низкий, очевидно что на момент образовался баланс около 27.За неделю сит скорее если и изменится то не сильно.Сегодня я бы поставил на 26,90.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:37
НБУ здається заявляв, що планує збільшити свої апетити з 10млн/день і купувати по 15млн у.о. щодня.
Три дні не купував, а як тільки вийшов і купив, увага!!! 10млн по 27, так курс зразу і зупинився, і навіть на кілька коп зріс.
Тому, панове, який ревал? НБУ, що, наступить на горлянку своїй обіцянці і більш не буде купувати?
Другий момент. Євро***х*ри більш не мають пільг, тому темпи продажу валюти на легалізацію євробляшанок ймовірно різко уповільняться.
Третій момент. Гроші на вибори, про які тут казали, що мають помітно зміцнити гривню.
А жирних витрат не помітно, все дуже пісно: поки що бачу лише поодинокі палатки какао-боба. Особливо це кидається в очі, варто від"їхати від Києва на 10-20км, у малих містечках на все місто стоїть одна агітаційна палатка какао-боба. Все, інших не видно. Ймовірно, гроші на вибори заводили, дуже малими порціями, щоб ледь вистачило на кілька бігбордів десь на районі.
Ну і наразі по кіті середній курс на 7 міст: 27,097~27,10. Ітого за 7днів ревал лише на 14коп. А 14коп, як показав минулий тур, можуть і за день відіграти.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 21 лют, 2019 20:06, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:29
10/9/9
Ты честно улыбнул.Собрал факторы в одну сторону.Давай опираться на факты без предпочтений.Да, за прошедшую неделю тренд на ревальвацию.Это факт.Конечно при желании кого то курс может и не на 14 коп за день прыгнуть.Но давай не будем забывать, что прыгнуть он может и в другую сторону.Собственно я на это и рассчитывал.Почему в том году он прыгнул, а в этом не сможет.Есть фундаментальные сезонные факторы, будет приток валюты. он никуда не денется, просто потому что ничего координально в стране не поменялось.Слив под выборы тоже можно интерпретировать по разному.С одной стороны увеличение предложения, а с другой могут курс не проваливать для своих, пока не сольют.Мы этого не знаем.Но мне видится поход под 27 более вероятным чем 27, 40-60 о кот некоторые товарищи размечтались
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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