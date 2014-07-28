prodigy
фотка похожа на мисс слоун
и опять zzzzzz, может всё таки отсюда ноги растут...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:22
prodigy
фотка похожа на мисс слоун
и опять zzzzzz, может всё таки отсюда ноги растут...
а шо делать?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18
Неделю назад был задёрг курса аккурат к голосовалке.До неё был около 27,1 и сейчас устаканился в том же значении 27,1.Как и писал, что прогноз отрабатывает очень хорошо, только может день в день не совпасть.Думаю и сл прогноз отработает. возможно на нек время позже, не успеет за неделю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:22
Я насмотрелся на её рожу когда читал про миху, фу.А зная про все афёры , особенно с платиной, удивляюсь как они все ещё на свободе.Это реалии...Там смысл, кот нас не касается по большому, источник выплат.Они хотят усовершенствовать фгв, не исключаю с выгодой для себя, а как иначе
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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