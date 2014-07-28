prodigy
фотка похожа на мисс слоун
и опять zzzzzz, может всё таки отсюда ноги растут...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:22
prodigy
фотка похожа на мисс слоун
и опять zzzzzz, может всё таки отсюда ноги растут...
а шо делать?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18
Неделю назад был задёрг курса аккурат к голосовалке.До неё был около 27,1 и сейчас устаканился в том же значении 27,1.Как и писал, что прогноз отрабатывает очень хорошо, только может день в день не совпасть.Думаю и сл прогноз отработает. возможно на нек время позже, не успеет за неделю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:22
Я насмотрелся на её рожу когда читал про миху, фу.А зная про все афёры , особенно с платиной, удивляюсь как они все ещё на свободе.Это реалии...Там смысл, кот нас не касается по большому, источник выплат.Они хотят усовершенствовать фгв, не исключаю с выгодой для себя, а как иначе
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:53
Vitl
чо ты за рыжкову зацепился - наболело я просто про фнешнее сходство с актрисой... а в основном о том, шо задёрги на мб начались аккурат с послаблением импорта, а ща типа опять зажали и валюту некому покупать.
а шо делать?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:25
"- Мы ожидаем оживления инвесторов, после того как Украина присоединится к международному депозитарию Clearstream. После этого нерезидентам станет намного проще заходить в инструменты. Для нас это важно, потому что в 2019-2020 годах Украине нужно выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов с учетом процентов."
По ходу пирамида ОВГЗ только в самом начале роста
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:28
Та нє, от коли НБУ люто викуповує по 150-200лямів на тиждень і гривня зміцнюється - це тренд на ревальвацію.
А коли НБУ тиждень сидить у схроні, нічого не купує, і за тиждень гривня зміцнюється на 10-20коп,
а коли НБУ вчора виліз зі схрону і купив 10лямів, зміцнення гривні тут же припинилось, і гривня навіть знецінилась на 5-10коп - це тренд на девальвацію.
Залишусь при своїй думці, що як тільки НБУ почне регулярно відкуповувати, отут одразу гривня в банки і посипеться.
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