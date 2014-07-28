Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18

Неделю назад был задёрг курса аккурат к голосовалке.До неё был около 27,1 и сейчас устаканился в том же значении 27,1.Как и писал, что прогноз отрабатывает очень хорошо, только может день в день не совпасть.Думаю и сл прогноз отработает. возможно на нек время позже, не успеет за неделю.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.