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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1391139213931394
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:22

prodigy
фотка похожа на мисс слоун :)
и опять zzzzzz, может всё таки отсюда ноги растут...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18

Неделю назад был задёрг курса аккурат к голосовалке.До неё был около 27,1 и сейчас устаканился в том же значении 27,1.Как и писал, что прогноз отрабатывает очень хорошо, только может день в день не совпасть.Думаю и сл прогноз отработает. возможно на нек время позже, не успеет за неделю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:22

  чик написав:prodigy
фотка похожа на мисс слоун :)
и опять zzzzzz, может всё таки отсюда ноги растут...


Я насмотрелся на её рожу когда читал про миху, фу.А зная про все афёры , особенно с платиной, удивляюсь как они все ещё на свободе.Это реалии...Там смысл, кот нас не касается по большому, источник выплат.Они хотят усовершенствовать фгв, не исключаю с выгодой для себя, а как иначе :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:53

Vitl
чо ты за рыжкову зацепился - наболело :) я просто про фнешнее сходство с актрисой... а в основном о том, шо задёрги на мб начались аккурат с послаблением импорта, а ща типа опять зажали и валюту некому покупать.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:25

  prodigy написав:Рожкова о курсе:
https://biz.nv.ua/finance/katerina-rozh ... DUvy-eRqe8



"- Мы ожидаем оживления инвесторов, после того как Украина присоединится к международному депозитарию Clearstream. После этого нерезидентам станет намного проще заходить в инструменты. Для нас это важно, потому что в 2019-2020 годах Украине нужно выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов с учетом процентов."

По ходу пирамида ОВГЗ только в самом начале роста :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:28

  Vitl написав:Да, за прошедшую неделю тренд на ревальвацию.Это факт.


Та нє, от коли НБУ люто викуповує по 150-200лямів на тиждень і гривня зміцнюється - це тренд на ревальвацію.
А коли НБУ тиждень сидить у схроні, нічого не купує, і за тиждень гривня зміцнюється на 10-20коп,
а коли НБУ вчора виліз зі схрону і купив 10лямів, зміцнення гривні тут же припинилось, і гривня навіть знецінилась на 5-10коп - це тренд на девальвацію.

Залишусь при своїй думці, що як тільки НБУ почне регулярно відкуповувати, отут одразу гривня в банки і посипеться.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:48

  10/9/9 написав:
  Vitl написав:Да, за прошедшую неделю тренд на ревальвацию.Это факт.


Та нє, от коли НБУ люто викуповує по 150-200лямів на тиждень і гривня зміцнюється - це тренд на ревальвацію.
А коли НБУ тиждень сидить у схроні, нічого не купує, і за тиждень гривня зміцнюється на 10-20коп,
а коли НБУ вчора виліз зі схрону і купив 10лямів, зміцнення гривні тут же припинилось, і гривня навіть знецінилась на 5-10коп - це тренд на девальвацію.

Залишусь при своїй думці, що як тільки НБУ почне регулярно відкуповувати, отут одразу гривня в банки і посипеться.


Забавно вообще у нас "инфляцию таргетируют": Заслуги наших спецов из статистики намного больше, чем нацбанковских. :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03

  10/9/9 написав:
  Vitl написав:Да, за прошедшую неделю тренд на ревальвацию.Это факт.


Та нє, от коли НБУ люто викуповує по 150-200лямів на тиждень і гривня зміцнюється - це тренд на ревальвацію.
А коли НБУ тиждень сидить у схроні, нічого не купує, і за тиждень гривня зміцнюється на 10-20коп,
а коли НБУ вчора виліз зі схрону і купив 10лямів, зміцнення гривні тут же припинилось, і гривня навіть знецінилась на 5-10коп - це тренд на девальвацію.

Залишусь при своїй думці, що як тільки НБУ почне регулярно відкуповувати, отут одразу гривня в банки і посипеться.


С тем. что тренд пока не явный спорить не стану.Топчемся на месте, почти.Но если всё же сказать как то однозначно, что произошло за неделю. то это называется - ревальвация. т к гривна укрепилась.
ПС не будем привыкать к скачкам по 20-30 коп в день.Это тоже не здраво.Уже давно работает предположение о том, что отвесное падение не может продолжаться бесконечно и за 27 по логике должны были зацепиться.Так и есть.Какое то время потопчемся тут.И ты совершенно прав, как только попрёт валюта и соотв нбу станет большими дозами откупать, то и цена(курс) пойдёт вниз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:05

  чик написав:Vitl
чо ты за рыжкову зацепился - наболело :) я просто про фнешнее сходство с актрисой... а в основном о том, шо задёрги на мб начались аккурат с послаблением импорта, а ща типа опять зажали и валюту некому покупать.

Я го и ры разорвал бы на шматочки.Мне понравились слова Садового - ремонтируйте тюрьмы........... :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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