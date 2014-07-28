Never mind
Обозначу свою позу:
- в танке на 100%
при появлении (х/з откуда, но вдруг ) гривны сразу покупки чего-то отложенного
кредитки рулят (Приват и УкрСиб), но в рамках грейса
по работе - отдаю долги сразу по приходу денег (если чё останется - в товар)
Основной заработок у меня - не качели, травить время-нервы на курс некогда, пошли обороты.
UPD:
В "контексте" живо обсуждают ОВГЗ, кроме Сибарита и многозета читать некого...
Неожиданно выдала сегодня утром с жена:
- Надо сказать маме, чтобы снимала все деньги с Привата, лучше мы ей будем проценты платить.
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- Ну, купим квартиру, а если нет - поменяй им на доллары...
Она вообще не грузится финансовыми прогнозами, зомбоящик не смотрит, правда, в интернете в свободную секунду висит.
Т.е. все было сказано "чисто на чуйке", а её чутьё редко подводит...
Вот теперь сижу, думаю.