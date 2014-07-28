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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1503150415051506
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  чик написав:звыняй, если чем обидел


Never mind ;)

Обозначу свою позу:
    в танке на 100%
    при появлении (х/з откуда, но вдруг :oops: ) гривны сразу покупки чего-то отложенного
    кредитки рулят (Приват и УкрСиб), но в рамках грейса
    по работе - отдаю долги сразу по приходу денег (если чё останется - в товар)

Основной заработок у меня - не качели, травить время-нервы на курс некогда, пошли обороты.

UPD:

В "контексте" живо обсуждают ОВГЗ, кроме Сибарита и многозета читать некого...

Неожиданно выдала сегодня утром с жена:

- Надо сказать маме, чтобы снимала все деньги с Привата, лучше мы ей будем проценты платить.

- :shock:

- Ну, купим квартиру, а если нет - поменяй им на доллары...

Она вообще не грузится финансовыми прогнозами, зомбоящик не смотрит, правда, в интернете в свободную секунду висит.
Т.е. все было сказано "чисто на чуйке", а её чутьё редко подводит...

Вот теперь сижу, думаю.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:06

  Очкарик написав:Never mind ;)

Обозначу свою позу

свою уже не раз обозначал, на карте остаток всего 77т.гривен :shock: пойдем на 27,5 сдам оч штуку 8)
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:11

  чик написав:
  Очкарик написав:Never mind ;)

Обозначу свою позу

свою уже не раз обозначал, на карте остаток всего 77т.гривен :shock: пойдем на 27,5 сдам оч штуку 8)


А пойдём на 26,5 купишь наоборот :D :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:46

  Очкарик написав:Вот теперь сижу, думаю.

Не, ну если
  Очкарик написав: травить время-нервы на курс некогда

тогда однозначно жена права, а так, я бы помариновал еще немного на гривневых легкодоступных.
Игорь
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