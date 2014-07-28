Додано: Чет 25 кві, 2019 11:02

- Евро хорошо валится

- Гагарин с дуба упал. 26,90 продаёт

- истерики, проигравшие в выборной ставке, уже валят на Зе негаразды, от злости.Как то рановато получается, нужно дать ему лохануться сначала, уже потом критиковать.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.