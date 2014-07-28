- Евро хорошо валится
- Гагарин с дуба упал. 26,90 продаёт
- истерики, проигравшие в выборной ставке, уже валят на Зе негаразды, от злости.Как то рановато получается, нужно дать ему лохануться сначала, уже потом критиковать.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:02
- Евро хорошо валится
- Гагарин с дуба упал. 26,90 продаёт
- истерики, проигравшие в выборной ставке, уже валят на Зе негаразды, от злости.Как то рановато получается, нужно дать ему лохануться сначала, уже потом критиковать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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