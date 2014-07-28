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Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19
После закрытия торгов, спекулянты чр дружно взвинтили курс.Интересно что это за ход конём.Скорее ставка на продажу, т к они рассчитывают на конвертацию выручки спекулянтами продуктовыми.Но под шумок и слить можно кто не успел хоть трошки дороже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:20
Vitl
ну конечно "скоро рассвет, выхода нет"- шучу... ты прав, возле банкоматов стоит по 2-3чела , оне тратят это бабло, а продавцы конвертят и вообще то думаю налик решил шо это дно.
а шо делать?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Не, просто движуха началась по работе, и при наценке 20-30° текущая малоподвижность на валютном рынке не имеет особого значения.
Я даже не каждый день смотрю курс доллара и злотого. Нет смысла, период относительной стабильности.
А по политдискуссиям цели достигнуты, здравый смысл победил, нисколько в этом не сомневался. Еще в декабре был в этом уверен, не случайно изучал психологию в университете и сдавал на отлично экзамены, и в области политтехнологии опыт есть.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:16
Я логику не могу проследить.Днём мб совершенно не рвался вверх.Банки опускали продажу до 26,50.ну максимум что было наверное 26,70-75.Как только свисток просвистел, сразу спекульё папёрло вверх.Будут булочников разбувать.Народ пожрать у нас любит больше всего, все к празднику тарятся не по децки.Ну овощи уже обсудили...колбаска домашняя на базаре около 400.И это не сыровяленый продукт, где потеря веса идёт большая.Делается из мяса по 100 и сала ещё дешевле.Плавно перехожу к проблеме, которую создала власть - всякое отсутствие регулирования, полная ориентация на максимальную прибыль и соответственно налоги.О благосостоянии людей напрочь забыто.И так во многих других аспектах жизни и отраслях.И потом находятся те, кто удивляется и не понимает результатов вы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:24
У меня тоже попустило немного, следую заветам дедушки Азирова - взял в руки лопату.
Но лето раньше было несезон. Теперь не знаю, чего ожидать.
Необычный год:
Ужасная зима и половина весны.
Запарка 2 недели, на начинающиеся картофельные праздники осталось пара неразруленых заказов, боюсь потерять.
По работе гривну пакую в материалы сразу по приходу. Стараюсь не зависать поставщикам.
Вообще, есть ощущение улучшения потребительских настроений. То ли гривна стала легче доставаться, то ли надоело людям всё откладывать.
По дискуссиям:
Победил не здравый смысл - победила демократия.
О каких то результатах можно будет судить по коалиции.
Суды по Привату никакого отношения к По не имеют, равно и суды по наркомафии и прочее, и прочее.
И это настораживает и напрягает.
Равно и то, что президент, оказывается, не должен заниматься тарифами.
Равно и то, что посадить негодяев можно, оказывается, тоже только по закону.
Причем, оказывается, фамилия президента не имеет в этих вопросах значения.
В общем, подуем - увидим (если будет что жевать).
Что однозначно радует, так это:
появление оптимизма у людей;
крушение иллюзии у некоторых, что договариваться нужно только с верхами;
некоторые проявления т.н. гражданского общества.
В целом, всё буде добре...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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