Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19

После закрытия торгов, спекулянты чр дружно взвинтили курс.Интересно что это за ход конём.Скорее ставка на продажу, т к они рассчитывают на конвертацию выручки спекулянтами продуктовыми.Но под шумок и слить можно кто не успел хоть трошки дороже.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.