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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1505150615071508
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19

После закрытия торгов, спекулянты чр дружно взвинтили курс.Интересно что это за ход конём.Скорее ставка на продажу, т к они рассчитывают на конвертацию выручки спекулянтами продуктовыми.Но под шумок и слить можно кто не успел хоть трошки дороже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:20

Vitl
ну конечно "скоро рассвет, выхода нет"- шучу... ты прав, возле банкоматов стоит по 2-3чела , оне тратят это бабло, а продавцы конвертят и вообще то думаю налик решил шо это дно.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Очкарик написав:Крайнее сообщение здесь

Все остальное время тратится на дискуссиях. :mrgreen:

Похоже на взлом учетки. :oops: :mrgreen:


Не, просто движуха началась по работе, и при наценке 20-30° текущая малоподвижность на валютном рынке не имеет особого значения.
Я даже не каждый день смотрю курс доллара и злотого. Нет смысла, период относительной стабильности.
А по политдискуссиям цели достигнуты, здравый смысл победил, нисколько в этом не сомневался. Еще в декабре был в этом уверен, не случайно изучал психологию в университете и сдавал на отлично экзамены, и в области политтехнологии опыт есть.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:16

  чик написав:Vitl
ну конечно "скоро рассвет, выхода нет"- шучу... ты прав, возле банкоматов стоит по 2-3чела , оне тратят это бабло, а продавцы конвертят и вообще то думаю налик решил шо это дно.


Я логику не могу проследить.Днём мб совершенно не рвался вверх.Банки опускали продажу до 26,50.ну максимум что было наверное 26,70-75.Как только свисток просвистел, сразу спекульё папёрло вверх.Будут булочников разбувать.Народ пожрать у нас любит больше всего, все к празднику тарятся не по децки.Ну овощи уже обсудили...колбаска домашняя на базаре около 400.И это не сыровяленый продукт, где потеря веса идёт большая.Делается из мяса по 100 и сала ещё дешевле.Плавно перехожу к проблеме, которую создала власть - всякое отсутствие регулирования, полная ориентация на максимальную прибыль и соответственно налоги.О благосостоянии людей напрочь забыто.И так во многих других аспектах жизни и отраслях.И потом находятся те, кто удивляется и не понимает результатов вы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:24

  freeze написав:
Очкарик написав:Крайнее сообщение здесь

Все остальное время тратится на дискуссиях. :mrgreen:

Похоже на взлом учетки. :oops: :mrgreen:


Не, просто движуха началась по работе, и при наценке 20-30° текущая малоподвижность на валютном рынке не имеет особого значения.
Я даже не каждый день смотрю курс доллара и злотого. Нет смысла, период относительной стабильности.
А по политдискуссиям цели достигнуты, здравый смысл победил, нисколько в этом не сомневался. Еще в декабре был в этом уверен, не случайно изучал психологию в университете и сдавал на отлично экзамены, и в области политтехнологии опыт есть.


У меня тоже попустило немного, следую заветам дедушки Азирова - взял в руки лопату.
Но лето раньше было несезон. Теперь не знаю, чего ожидать.

Необычный год:
Ужасная зима и половина весны.
Запарка 2 недели, на начинающиеся картофельные праздники осталось пара неразруленых заказов, боюсь потерять.
По работе гривну пакую в материалы сразу по приходу. Стараюсь не зависать поставщикам.

Вообще, есть ощущение улучшения потребительских настроений. То ли гривна стала легче доставаться, то ли надоело людям всё откладывать.

По дискуссиям:
Победил не здравый смысл - победила демократия.
О каких то результатах можно будет судить по коалиции.

Суды по Привату никакого отношения к По не имеют, равно и суды по наркомафии и прочее, и прочее.

И это настораживает и напрягает.

Равно и то, что президент, оказывается, не должен заниматься тарифами.

Равно и то, что посадить негодяев можно, оказывается, тоже только по закону.

Причем, оказывается, фамилия президента не имеет в этих вопросах значения.

В общем, подуем - увидим (если будет что жевать).

Что однозначно радует, так это:

появление оптимизма у людей;

крушение иллюзии у некоторых, что договариваться нужно только с верхами;

некоторые проявления т.н. гражданского общества.

В целом, всё буде добре...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

чик написав:пока красиво плывут Зображення
главное внезапно не потонуть...
оффтопик: этот пост набрал вроде самоё большое количество + за всю мою "карьеру" на этом форуме и ведь ляпнул от не фиг делать, а какая эрекция, в смысле поддержка :mrgreen:
Чаще всего так и бывает. Обстоятельные посты почти всегда проигрывают эмоциональному по поддержке
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:28

Очкарик
О каких то результатах можно будет судить по коалиции.

Это ключевая фраза в плане наших ожиданий и обсуждений.Остальное эмоции, хотелки, остатки впечатлений от выборов.Вот до вышеуказанных результатов нужно залазить в танк, т к шансов иметь низкий курс будет очень мало.просто уже явно назревает развязка длительного сдерживания курса. причём обычно ниже прогнозных значений - рай финансовый прям какой то.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 03:41

Vitl
О коалиции говорить ещё рано.
Тут пока не понятно, когда будут выборы - распустит Зе Раду или нет.
Если нет, то, боюсь, с коалицией могут быть большие проблемы.
По курсу, в общем, согласен с Вами, что девальвация назрела. Сдерживает её, на мой взгляд, большой (и растущий) приток валюты от заробитчан. Думаю, как только он иссякнет, так и ... Плохо, что следить за этим фактором нам не удастся.
Пока ожидаю курсовую динамику примерно по образцу прошлого года.
Правда, подскок доллара может произойти и раньше, чем в прошлом году.
Мне не очень понятен смысл игр Гройсман с Коболевым с понижением цен на газ для населения. То ли Гройсман планирует возглавить какую-то политсилу на выборах в Раду?
Но в результате, возникают вопросы с траншем МВФ. Если только разговоры о требованиях МВФ по цене газа не были очередным лохотроном властей.
Если требования МВФ действительно были и в мае объявят об отмене транша или, ещё хуже, разрыве программы, то скачок доллара может произойти раньше и достаточно резко просто на панике. Хотя до сентября реальных угроз курсу особенно нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 07:34

  ЛАД написав:О коалиции говорить ещё рано.
Тут пока не понятно, когда будут выборы - распустит Зе Раду или нет.
Если нет, то, боюсь, с коалицией могут быть большие проблемы.
По курсу, в общем, согласен с Вами, что девальвация назрела. Сдерживает её, на мой взгляд, большой (и растущий) приток валюты от заробитчан. Думаю, как только он иссякнет, так и ... Плохо, что следить за этим фактором нам не удастся.
Пока ожидаю курсовую динамику примерно по образцу прошлого года.
Правда, подскок доллара может произойти и раньше, чем в прошлом году.
Мне не очень понятен смысл игр Гройсман с Коболевым с понижением цен на газ для населения. То ли Гройсман планирует возглавить какую-то политсилу на выборах в Раду?
Но в результате, возникают вопросы с траншем МВФ. Если только разговоры о требованиях МВФ по цене газа не были очередным лохотроном властей.
Если требования МВФ действительно были и в мае объявят об отмене транша или, ещё хуже, разрыве программы, то скачок доллара может произойти раньше и достаточно резко просто на панике. Хотя до сентября реальных угроз курсу особенно нет.


1.Раду не распустят-причина негативная реакция доноров(международных партнеров)
2.Курс подскочит за несколько дней до инаугурации(по аналогии с 1-2 турами выборов)
3.По цене газа-снижение на 1-3% это политический пиар, когда цена на газ на бирже в Амстердаме сегодня упала на 35% от декабря 2018
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/584269.html
https://index.minfin.com.ua/markets/gas/
4.В мае транша точно не будет, Рожкова пообещала на июнь
https://bin.ua/top/234213-ukraina-v-iyu ... h-mvf.html
будет ли в июне в НБУ работать Рожкова?

если не будет транша до середины июня, то никакие деньги заробитчан не помогут (заробитчане каким образом помогут НБУ отдавать долги в течении года)
на 16 мая 1,8 млрд долл.
эту сумму отдадут без проблем, но чтобы сильно не палить ЗВР НБУ с мая изменил план-график закупки валюты с 15 до 20 лямов ежедневно
http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-pidvi ... mln-na-den

мой прогноз -после 20 мая 27,10/20
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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