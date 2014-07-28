Додано: Нед 28 кві, 2019 03:41

Vitl

О коалиции говорить ещё рано.

Тут пока не понятно, когда будут выборы - распустит Зе Раду или нет.

Если нет, то, боюсь, с коалицией могут быть большие проблемы.

По курсу, в общем, согласен с Вами, что девальвация назрела. Сдерживает её, на мой взгляд, большой (и растущий) приток валюты от заробитчан. Думаю, как только он иссякнет, так и ... Плохо, что следить за этим фактором нам не удастся.

Пока ожидаю курсовую динамику примерно по образцу прошлого года.

Правда, подскок доллара может произойти и раньше, чем в прошлом году.

Мне не очень понятен смысл игр Гройсман с Коболевым с понижением цен на газ для населения. То ли Гройсман планирует возглавить какую-то политсилу на выборах в Раду?

Но в результате, возникают вопросы с траншем МВФ. Если только разговоры о требованиях МВФ по цене газа не были очередным лохотроном властей.

Если требования МВФ действительно были и в мае объявят об отмене транша или, ещё хуже, разрыве программы, то скачок доллара может произойти раньше и достаточно резко просто на панике. Хотя до сентября реальных угроз курсу особенно нет.