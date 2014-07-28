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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1506150715081509
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

вітаю усіх, зі святами і смачної паски. :D

У меня только один вопрос: кто те люди (нерезиденты), которые скупают ОВГЗ. То ли это наши "нерезиденты", может даже активизировался Бєня. То ли это реальные нерезиденты-рептилоиды (которым упростили недавно процедуру скупки из-за бугра), скупающие на часть своих "стандартных 5% на риск" с надеждой, а вдруг стрельнет. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:31

Христос воскрес

Сорри за офтоп
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:43

  чик написав:prodigy
была бы возможность, пару штук слил бы https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/odessa/
12:20 26,60 10 000 $
068 xxx-x 1-33
Центр/ Большая Арнаутская 69 Екатерининская, можно частями, обменный пункт, 10 видов валют/ от 500 / с 09 :00 до 19 :00/ без выходных / уточняйте курс!


Иксперды ожидают с началом рабочей недели уход вниз.Сложно догадаться как оно на самом деле будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:44

Присоединяюсь к уже сказанным поздравлениям.Всех со светлым праздником.Здоровья.Остальное выиграем в карты или на бирже. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:48

prodigy
если не будет транша до середины июня, то никакие деньги заробитчан не помогут

Вот в этом месте могут встретиться противоположные факторы - сезонность против чёрного лебедя.Вчера сибарит что то хотел мне сказать в этом смысле, но я как бы и противоречий не увидел.Рассматривать то же самое в отношении др государств мне нет ни смысла ни нужды.А у нас оно так и есть, всегда сумма факторов даёт направление.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:50

  Очкарик написав:Сорри за офтоп


Мы уже прочли в интернете :D
(Мне уже доложили :D ...ЛИБ)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:07

  чик написав:prodigy
была бы возможность, пару штук слил бы https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/odessa/
12:20 26,60 10 000 $
068 xxx-x 1-33
Центр/ Большая Арнаутская 69 Екатерининская, можно частями, обменный пункт, 10 видов валют/ от 500 / с 09 :00 до 19 :00/ без выходных / уточняйте курс!


после/до(-5/+3) инаугурации будет очередной подскок...
надо следить за нерезидентами, в прошлом году они частично выходили(откупались) после 4 июня
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:13

  Alex2007 написав:вітаю усіх, зі святами і смачної паски. :D

У меня только один вопрос: кто те люди (нерезиденты), которые скупают ОВГЗ. То ли это наши "нерезиденты", может даже активизировался Бєня. То ли это реальные нерезиденты-рептилоиды (которым упростили недавно процедуру скупки из-за бугра), скупающие на часть своих "стандартных 5% на риск" с надеждой, а вдруг стрельнет. :mrgreen:


настоящие нерезиденты без страховки не покупают, а 20%-страховка профитней,
чем трежеря по 2,8-3,2%

большая часть "инвесторов" с Кипра, так было последние 15 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:18

  Vitl написав:Иксперды ожидают с началом рабочей недели уход вниз.Сложно догадаться как оно на самом деле будет.


если следующая неделя "нерабочая", то "рабочая" с 6 мая
у эскпертов точность прогноза не превышает 20%,
снижения ниже 5коп не ожидают, но и роста тоже ...боковик самое оптимальное
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:33

prodigy
взял бы просто для подстраховки и всего пару штук, бо как воно буде дали, нихто не знае... :)
а шо делать?
чик
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