Додано: Нед 28 кві, 2019 12:48

prodigy

если не будет транша до середины июня, то никакие деньги заробитчан не помогут



Вот в этом месте могут встретиться противоположные факторы - сезонность против чёрного лебедя.Вчера сибарит что то хотел мне сказать в этом смысле, но я как бы и противоречий не увидел.Рассматривать то же самое в отношении др государств мне нет ни смысла ни нужды.А у нас оно так и есть, всегда сумма факторов даёт направление.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.