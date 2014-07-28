У меня только один вопрос: кто те люди (нерезиденты), которые скупают ОВГЗ. То ли это наши "нерезиденты", может даже активизировался Бєня. То ли это реальные нерезиденты-рептилоиды (которым упростили недавно процедуру скупки из-за бугра), скупающие на часть своих "стандартных 5% на риск" с надеждой, а вдруг стрельнет.
prodigy если не будет транша до середины июня, то никакие деньги заробитчан не помогут
Вот в этом месте могут встретиться противоположные факторы - сезонность против чёрного лебедя.Вчера сибарит что то хотел мне сказать в этом смысле, но я как бы и противоречий не увидел.Рассматривать то же самое в отношении др государств мне нет ни смысла ни нужды.А у нас оно так и есть, всегда сумма факторов даёт направление.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Alex2007 написав:вітаю усіх, зі святами і смачної паски.
У меня только один вопрос: кто те люди (нерезиденты), которые скупают ОВГЗ. То ли это наши "нерезиденты", может даже активизировался Бєня. То ли это реальные нерезиденты-рептилоиды (которым упростили недавно процедуру скупки из-за бугра), скупающие на часть своих "стандартных 5% на риск" с надеждой, а вдруг стрельнет.
настоящие нерезиденты без страховки не покупают, а 20%-страховка профитней, чем трежеря по 2,8-3,2%
большая часть "инвесторов" с Кипра, так было последние 15 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.