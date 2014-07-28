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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1507150815091510
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:52

  чик написав:prodigy
взял бы просто для подстраховки и всего пару штук, а как воно буде дали, нихто не знае... :)


взял или сдал?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:07

prodigy
:oops: вроде про тупил, надо было скрин сделать, показалось продажа 26,6 и вроде тогда ешо трезвый был...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:07

  чик написав:prodigy
:oops: вроде про тупил, надо было скрин сделать, показалось продажа 26,6 и вроде тогда ешо трезвый был...


не показалось, по городу полно обменок продают 26,6(дорого,жду 26,50 :mrgreen: )

что-то кит-групп мудрит на выходных
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:17

  prodigy написав:
  Vitl написав:Иксперды ожидают с началом рабочей недели уход вниз.Сложно догадаться как оно на самом деле будет.


если следующая неделя "нерабочая", то "рабочая" с 6 мая
у эскпертов точность прогноза не превышает 20%,
снижения ниже 5коп не ожидают, но и роста тоже ...боковик самое оптимальное


В трамвае недавно постили прогнозы тех самых икспертов.Так 26,3 прогнозили последние.Я конечно понимаю, что им мешки ворочать не запрещено.Но было бы реально даже интересно обновить минимум, чтобы хотя бы у нас в теме подколоть товарищей...некоторых :D
Востаннє редагувалось Vitl в Нед 28 кві, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:20

  prodigy написав:
  чик написав:prodigy
:oops: вроде про тупил, надо было скрин сделать, показалось продажа 26,6 и вроде тогда ешо трезвый был...


не показалось, по городу полно обменок продают 26,6(дорого,жду 26,50 :mrgreen: )

что-то кит-групп мудрит на выходных

Да, что то в большинстве областей сговорились на 26,85.Дорого.Явно рассчитано на выручку от праздничных продаж.С открытием банков это потухнет.Если новые вводные не поступят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:26

Прогноз по курсу в среднесроке, т е ближайшие месяцы...
С одной стороны сезонность с увеличением предложения валюты.С другой непонятная ситуация с мвф и вообще планами по финансовым и экономическим вопросам новых управленцев.Пока сотрудничество с мвф в приоритете, но есть опасность его разрушения навмысно теми, у кого ещё остались рычаги управления.Это может привести к импульсу.Как уже было не раз, импульс потом потухнет, примут меры, договорятся.Но в процессе многие могут понервничать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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