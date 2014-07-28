взял или сдал?
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Додано: Нед 28 кві, 2019 14:52
взял или сдал?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 28 кві, 2019 15:07
prodigy
вроде про тупил, надо было скрин сделать, показалось продажа 26,6 и вроде тогда ешо трезвый был...
а шо делать?
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:07
не показалось, по городу полно обменок продают 26,6(дорого,жду 26,50 )
что-то кит-групп мудрит на выходных
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:17
В трамвае недавно постили прогнозы тех самых икспертов.Так 26,3 прогнозили последние.Я конечно понимаю, что им мешки ворочать не запрещено.Но было бы реально даже интересно обновить минимум, чтобы хотя бы у нас в теме подколоть товарищей...некоторых
Востаннє редагувалось Vitl в Нед 28 кві, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:20
Да, что то в большинстве областей сговорились на 26,85.Дорого.Явно рассчитано на выручку от праздничных продаж.С открытием банков это потухнет.Если новые вводные не поступят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:26
Прогноз по курсу в среднесроке, т е ближайшие месяцы...
С одной стороны сезонность с увеличением предложения валюты.С другой непонятная ситуация с мвф и вообще планами по финансовым и экономическим вопросам новых управленцев.Пока сотрудничество с мвф в приоритете, но есть опасность его разрушения навмысно теми, у кого ещё остались рычаги управления.Это может привести к импульсу.Как уже было не раз, импульс потом потухнет, примут меры, договорятся.Но в процессе многие могут понервничать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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