Додано: Нед 28 кві, 2019 16:26

Прогноз по курсу в среднесроке, т е ближайшие месяцы...

С одной стороны сезонность с увеличением предложения валюты.С другой непонятная ситуация с мвф и вообще планами по финансовым и экономическим вопросам новых управленцев.Пока сотрудничество с мвф в приоритете, но есть опасность его разрушения навмысно теми, у кого ещё остались рычаги управления.Это может привести к импульсу.Как уже было не раз, импульс потом потухнет, примут меры, договорятся.Но в процессе многие могут понервничать.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.