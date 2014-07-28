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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:14
stas_rst написав: Vitl написав: stas_rst написав:
Бачу, тут активніше!
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Усіх з Великоднем!!! Добра і миру!
Как то в 16_17 и в 16_20 я об этом написал.Ну не совсем за евро, но в общем.
Читав уважно, але з 2016-го року такого курсу не було
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
а в целом тренд по паре нисходящий, к концу года вероятность курса 1,095-1,10 не меньше 30%,
хотя возможно евро перешел на новый уровень 1,115-1,125
сентябрь 2018-1,15
Ноябрь-март 1,125-1,135
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:40
prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
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