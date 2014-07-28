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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1508150915101511
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:14

  stas_rst написав:
Vitl написав:
  stas_rst написав:Бачу, тут активніше!
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Усіх з Великоднем!!! Добра і миру!


Как то в 16_17 и в 16_20 я об этом написал.Ну не совсем за евро, но в общем.
Читав уважно, але з 2016-го року такого курсу не було


1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
а в целом тренд по паре нисходящий, к концу года вероятность курса 1,095-1,10 не меньше 30%,
хотя возможно евро перешел на новый уровень 1,115-1,125

сентябрь 2018-1,15
Ноябрь-март 1,125-1,135
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:40

  prodigy написав:1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,

Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків :)
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04

  stas_rst написав:
  prodigy написав:1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,

Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків :)
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.


Деньги не пахнут,если ехать, то купишь по чём есть, никуда не денешься.Я писал о времени постов, в которых обозначена вероятность вниз курса.Пить лучше в меру :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:47

Коллеги, напоминаю, что завтра в 15_00 смотрим кто победил.Обвалисты типа меня в пролёте.Да я и сам сразу написал, что на майские курс уйдёт вниз.Не ту циферку нажал, 7 вместо 6 :D Надеялся на бурные выборы.а бурными они оказались только в соцсетях.И слава Богу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:57

Vitl
На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.
Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.
Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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  #<1 ... 1508150915101511
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