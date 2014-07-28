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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:14
stas_rst написав: Vitl написав: stas_rst написав:
Бачу, тут активніше!
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Усіх з Великоднем!!! Добра і миру!
Как то в 16_17 и в 16_20 я об этом написал.Ну не совсем за евро, но в общем.
Читав уважно, але з 2016-го року такого курсу не було
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
а в целом тренд по паре нисходящий, к концу года вероятность курса 1,095-1,10 не меньше 30%,
хотя возможно евро перешел на новый уровень 1,115-1,125
сентябрь 2018-1,15
Ноябрь-март 1,125-1,135
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:40
prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
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stas_rst
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04
stas_rst написав: prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
Деньги не пахнут,если ехать, то купишь по чём есть, никуда не денешься.Я писал о времени постов, в которых обозначена вероятность вниз курса.Пить лучше в меру
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:47
Коллеги, напоминаю, что завтра в 15_00 смотрим кто победил.Обвалисты типа меня в пролёте.Да я и сам сразу написал, что на майские курс уйдёт вниз.Не ту циферку нажал, 7 вместо 6
Надеялся на бурные выборы.а бурными они оказались только в соцсетях.И слава Богу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:57
Vitl
На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.
Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.
Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:55
ЛАД написав:Vitl
На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.
Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.
Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.
Я рассчитывал, что проигравшие, начиная с Тимошенко и т д, заканчивая последним, будут палки в колёса втыкать.Пока неординарным видятся только цены на продукты.Многие списывают это на сезонность.Но, если присмотреться и проанализировать, то тут явно резонанс, полученный от сезонности плюс просто бесконтрольная разнузданная спекуляция.И я виню в этом очередной раз правительство.Да, оно сейчас не может производителю приказать за сколько продавать свой товар.Но голова дана, чтобы думать и что то рассчитывать.И эти дармоеды довели ситуацию в стране до маразма, оголили незащищённые слои людей.Раньше малоимушие могли хоть картохи наесться, скоро и этого не будет возможности.А ведь были мысли у Азарова создать склады для хранения и реализацию в розницу по опту.Рывалюция помешала этим планам. Пошли в Европу, а точнее на европейские цены без европейских доходов.Люди брошены на произвол судьбы, никакой нормальной регуляции, никакой соц защищённости.Реально пора что то менять.А ведь у того же Азарова были ещё планы сделать ряд продуктов социально доступными, а уже всякие деликатесы пусть будут по заоблачным ценам - хто хочет или может. тот пусть берёт.Дело в том, что я не занимаюсь политикой и не вдаюсь в подробности, чем Регионы хуже Самопомочи.Мне до этого меряния нет дела. Я сужу по конкретным делам и ценам и благосостоянию.Опять же , напомню, при Азарове овощи в один год зашкалили очень сильно, он принял меры...и капуста опустилась с 15грн до 80копеек.Сейчас все ахали когда овощи пошли за 30 грн.Фигня, не долго там были, пошли дальше к 50.Ахинея, зачем нам вообще тогда государство.Армия - да за такие расходы на армию и тупой её создал бы.Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией.Вера - ещё менее актуальный вопрос, который также вбил клин между слоями населения, кот этим интересуются.А очень большая масса к этому вопросу вообще равнодушна.А кушают люди каждый день и по несколько раз, а зимой ещё холодно бывает оказывается, а болезни лечить тоже хотелось бы чтобы была возможность не оставаясь без штанов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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