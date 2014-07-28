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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:14
stas_rst написав: Vitl написав: stas_rst написав:
Бачу, тут активніше!
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Усіх з Великоднем!!! Добра і миру!
Как то в 16_17 и в 16_20 я об этом написал.Ну не совсем за евро, но в общем.
Читав уважно, але з 2016-го року такого курсу не було
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
а в целом тренд по паре нисходящий, к концу года вероятность курса 1,095-1,10 не меньше 30%,
хотя возможно евро перешел на новый уровень 1,115-1,125
сентябрь 2018-1,15
Ноябрь-март 1,125-1,135
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:40
prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04
stas_rst написав: prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
Деньги не пахнут,если ехать, то купишь по чём есть, никуда не денешься.Я писал о времени постов, в которых обозначена вероятность вниз курса.Пить лучше в меру
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:47
Коллеги, напоминаю, что завтра в 15_00 смотрим кто победил.Обвалисты типа меня в пролёте.Да я и сам сразу написал, что на майские курс уйдёт вниз.Не ту циферку нажал, 7 вместо 6
Надеялся на бурные выборы.а бурными они оказались только в соцсетях.И слава Богу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:57
Vitl
На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.
Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.
Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:55
ЛАД написав:Vitl
На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.
Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.
Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.
Я рассчитывал, что проигравшие, начиная с Тимошенко и т д, заканчивая последним, будут палки в колёса втыкать.Пока неординарным видятся только цены на продукты.Многие списывают это на сезонность.Но, если присмотреться и проанализировать, то тут явно резонанс, полученный от сезонности плюс просто бесконтрольная разнузданная спекуляция.И я виню в этом очередной раз правительство.Да, оно сейчас не может производителю приказать за сколько продавать свой товар.Но голова дана, чтобы думать и что то рассчитывать.И эти дармоеды довели ситуацию в стране до маразма, оголили незащищённые слои людей.Раньше малоимушие могли хоть картохи наесться, скоро и этого не будет возможности.А ведь были мысли у Азарова создать склады для хранения и реализацию в розницу по опту.Рывалюция помешала этим планам. Пошли в Европу, а точнее на европейские цены без европейских доходов.Люди брошены на произвол судьбы, никакой нормальной регуляции, никакой соц защищённости.Реально пора что то менять.А ведь у того же Азарова были ещё планы сделать ряд продуктов социально доступными, а уже всякие деликатесы пусть будут по заоблачным ценам - хто хочет или может. тот пусть берёт.Дело в том, что я не занимаюсь политикой и не вдаюсь в подробности, чем Регионы хуже Самопомочи.Мне до этого меряния нет дела. Я сужу по конкретным делам и ценам и благосостоянию.Опять же , напомню, при Азарове овощи в один год зашкалили очень сильно, он принял меры...и капуста опустилась с 15грн до 80копеек.Сейчас все ахали когда овощи пошли за 30 грн.Фигня, не долго там были, пошли дальше к 50.Ахинея, зачем нам вообще тогда государство.Армия - да за такие расходы на армию и тупой её создал бы.Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией.Вера - ещё менее актуальный вопрос, который также вбил клин между слоями населения, кот этим интересуются.А очень большая масса к этому вопросу вообще равнодушна.А кушают люди каждый день и по несколько раз, а зимой ещё холодно бывает оказывается, а болезни лечить тоже хотелось бы чтобы была возможность не оставаясь без штанов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:10
Vitl
По всему сказанному и не спорю.
Сам вспоминал, какой шум стоял при Азарове, когда гречка подскочила. А сейчас лук по 33, молодая картошка по 45, кролик почему-то за 200 перевалил, и ...тишина.
Радуемся, что всё пошло на экспорт и боремся за увеличение квот в ЕС. Да рассказывают, как плохо жилось в Союзе.
Да и, чуть не забыл, радуемся, что растёт число заробитчан и суммы привозимой ими валюты, благодаря чему поддерживается валютный баланс. Не, ну а чё, ещё миллионов 5 на эаработки отправим, глядишь и курс павосемь можно будет сделать. А если ещё на основе роста зарплат урезать соц. льготы, так и бюджет можно будет профицитным сделать. Вот ещё проблема с пенсиями. Как бы их ликвидировать? Или пенсионеров. Тогда вообще заживём!
Насчёт веры. Тоже волнует, по-моему, исключительно националистов. Разговаривал на днях с верующей женщиной, ходит в церковь. "А я не знаю, какого она патриархата. Как-то вопроса не возникало".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:51
ЛАД
Я очень солидарен с вашими словами.Мы не пытаемся обидеть или ущемить чьи то интересы.Мы пытаемся расставить приоритеты и открыть не понимающим глаза на перспективы от происходящего.Многие люди живут сегодняшним днём, многие очень подвержены сми.К сожалению не могут просчитать несколько шагов вперёд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:22
Vitl
укрнационалисты развязали войну против рашки-парашки... такой версии даже на их каналах не было. Может Вам на Останкино сгонять? там до такого ещё не додумались и будут очень рады Вашим идеям
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:35
Vitl написав:
Ахинея, зачем нам вообще тогда государство.Армия - да за такие расходы на армию и тупой её создал бы.Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией.Вера - ещё менее актуальный вопрос, который также вбил клин между слоями населения, кот этим интересуются.А очень большая масса к этому вопросу вообще равнодушна.А кушают люди каждый день и по несколько раз, а зимой ещё холодно бывает оказывается, а болезни лечить тоже хотелось бы чтобы была возможность не оставаясь без штанов.
У нас оффтоп, бачу. Переконаний, що не забанять і не витруть. Плюралізм у нас!!!
Я, відверто, прикро вражений Вашою совковістю, дрімучістю і упоротістю "узкого міра". Попри Ваші заслуги і знання на форумі, Ви примітивні у Ваших поглядах!
Питання риторичні, для роздумів думаючим:
- Вам Армія не така, не так її будують, погано Вам у мирі спиться під одіялом ???
- Ви служили в Армії? Чи відкосили, за прикладом "новообраного" ???
- Ви де живете, як далеко від нульовки, як часто Ви чули вибухи під вікнами і чи серед ночі тікали у підвал від обстрілів з-за офіційного державного кордону з ерифеєю ??? (це не методичка, - знаю, про що пишу)
- "Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией"
. - ЦЕ ТАКИ ДІАГНОЗ без аналізів !!! Ви взагалі де були у 2014-му, коли "братья" вломились у Крим і на Донбас ??? Які, бл***, націоналісти війну розпочали ???
- Якщо у Вас є родичі-українці зі Східної України, попитайте, хто живий і від своїх родичів старших чув про голод 32-33 і 46-47 ??? Запитайте про виселених у Сибір і на Колиму, запитайте, бл***, про сотні тисяч розстріляних після становлення Вашої дорогої радянської "русскоговорящей" влади ... Запитайте у мислячих кримчан, як їм там зараз??? Поїдьте на Донбас і там попитайте ... Згадайте, якщо вік дозволяє, 2004 рік і агітацію Януковича про три сорти українців ... Хто там кого ділив по усіх каналах, га ???
Це наслідки Вашого бачення "націоналісти розв'язали війну" .... Ні ??? Не чули ??? Нема таких ??? Чи Ви з-за поребрика тут сидите ???
Скажу словами "новообраного": "Ідітє в ж***" ...
Прикро, що через таких, як Ви і ЛАД, ми знову програємо країну ...
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