Додано: Пон 29 кві, 2019 17:55

ЛАД написав: Vitl

На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.

Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.

Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом. На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.

Я рассчитывал, что проигравшие, начиная с Тимошенко и т д, заканчивая последним, будут палки в колёса втыкать.Пока неординарным видятся только цены на продукты.Многие списывают это на сезонность.Но, если присмотреться и проанализировать, то тут явно резонанс, полученный от сезонности плюс просто бесконтрольная разнузданная спекуляция.И я виню в этом очередной раз правительство.Да, оно сейчас не может производителю приказать за сколько продавать свой товар.Но голова дана, чтобы думать и что то рассчитывать.И эти дармоеды довели ситуацию в стране до маразма, оголили незащищённые слои людей.Раньше малоимушие могли хоть картохи наесться, скоро и этого не будет возможности.А ведь были мысли у Азарова создать склады для хранения и реализацию в розницу по опту.Рывалюция помешала этим планам. Пошли в Европу, а точнее на европейские цены без европейских доходов.Люди брошены на произвол судьбы, никакой нормальной регуляции, никакой соц защищённости.Реально пора что то менять.А ведь у того же Азарова были ещё планы сделать ряд продуктов социально доступными, а уже всякие деликатесы пусть будут по заоблачным ценам - хто хочет или может. тот пусть берёт.Дело в том, что я не занимаюсь политикой и не вдаюсь в подробности, чем Регионы хуже Самопомочи.Мне до этого меряния нет дела. Я сужу по конкретным делам и ценам и благосостоянию.Опять же , напомню, при Азарове овощи в один год зашкалили очень сильно, он принял меры...и капуста опустилась с 15грн до 80копеек.Сейчас все ахали когда овощи пошли за 30 грн.Фигня, не долго там были, пошли дальше к 50.Ахинея, зачем нам вообще тогда государство.Армия - да за такие расходы на армию и тупой её создал бы.Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией.Вера - ещё менее актуальный вопрос, который также вбил клин между слоями населения, кот этим интересуются.А очень большая масса к этому вопросу вообще равнодушна.А кушают люди каждый день и по несколько раз, а зимой ещё холодно бывает оказывается, а болезни лечить тоже хотелось бы чтобы была возможность не оставаясь без штанов.