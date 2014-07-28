[quote="4657308:Vitl"]
Витёк, за такое морду-лица бъют и правильно делают.
Зря порох в 14 не ввёл военное положение, не до всех видать дошло -кто по ту сторону.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:42
[quote="4657308:Vitl"]
Витёк, за такое морду-лица бъют и правильно делают.
Зря порох в 14 не ввёл военное положение, не до всех видать дошло -кто по ту сторону.
Додано: Пон 29 кві, 2019 20:56
Любезнейшие вылезшие из щелей нацики.Ступайте в ...далеко.Мои взгляды разделяет большая часть страны.А вы и есть упоротые недалёкие люди, которых используют в своих целях более высокостоящие нацики.Я морду бью легко таким как вы и я по ЭТУ сторону и за наш народ, независимо от языка и веры, т к это свободный выбор.Очень скоро вы свои серые стасовские хвосты подожмёте, трошки погодите.А люди свободные от вашего маразма, продолжающегося последние годы, вздохнут нормальной жизнью.Не нужно тут скулить, а то ещё от других носаком по зубам получите.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:08
Vitl
так в чем дело. вырасти картоху, капусту, лук и морковку и продавай за три копейки. че стонать? борись в реальности с разнузданными ценами. сам то небось бы продавал по чем покупают а не думал о не защищенных слоях.
и знаеш - я уже наелся хлеба по социальным ценам. когда туда пхнут разную хрень потому что нельзя цену поднять так как правительство запрещает.
благо сейчас есть куча частных пекарен куда правительство не пхнет свой нос.
такого же цирка во всем захотелось? грамотеи блин и радетели отечества.
да при курсе 8 картоха была весной по 5. можеш сам пересчитать по баксу 11 это дорого или дешево. или хочется что бы все что вы купили было за копейки а что самим продать то за рубль?
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:15
ну есть три типа людей:
1. мозги в голове
2. мозги в желудке
3. мозги в пятой точке
потому прежде чем что то у кого то спрашивать - лучше для себя уяснить где у этого человека мозги.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:19
ну так раша не даром старалась 400 лет. канеш теперь манкуртов много.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31
Стоп!!!
витл
Лучше потри сам, сомневаюсь в трезвости твоих суждений.
Баня работает без выходных.
Всем
На дискуссии выливайте все помои.
Здесь экономику обсуждать можно, а остальное - туда.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:32
Спокуха, товарищи.Элементарный анализ последних перепалок показывает следующее.Я высказал свою(и не только т з).При этом лично ни на кого не наезжал и не оскорблял.Если вы имеете противоположную т з, ничего удивительного в этом нету, это даже недавно показали выборы.Но это ни есть повод обзываться и навешивать всякие ярлыки.Вы этим как раз и показываете свою плужарность и отсутствие мозгов.И вообще, я написал своё мнение исключительно в контексте темы, в связи с ценами как следствие финансовой политики.Поэтому потрудитесь вести себя пристойно и не переходить на личности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:34
Ты сам то трезвый Я написал в контексте и не вызывал никого на дебаты с оскорблениями.Витл пишется с заглавной буквы, а всем можно было бы написать и с маленькой...ты часто о грамматике тут пытаешься рассуждать, так бревно вытащи...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Цены действительно шкалят.
Так товарисч Зе правильно сказал устами ЕМНИП Разумкова: это не компетенции президента, Вам в антимонопольный комитет надо, минэкономики.
Надо разработать и внедрить механизмы поощрения низких цен, удаления лишних посредников, упрощения прямых продаж с поля на стол.
По ходу аграрники (не фермеры, а холдинги) хотят в межвременье срубить максимум на приватизацию земли.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:41
Vitl
Так тебе легче
.?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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