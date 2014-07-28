Додано: Пон 29 кві, 2019 20:56

Любезнейшие вылезшие из щелей нацики.Ступайте в ...далеко.Мои взгляды разделяет большая часть страны.А вы и есть упоротые недалёкие люди, которых используют в своих целях более высокостоящие нацики.Я морду бью легко таким как вы и я по ЭТУ сторону и за наш народ, независимо от языка и веры, т к это свободный выбор.Очень скоро вы свои серые стасовские хвосты подожмёте, трошки погодите.А люди свободные от вашего маразма, продолжающегося последние годы, вздохнут нормальной жизнью.Не нужно тут скулить, а то ещё от других носаком по зубам получите.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.