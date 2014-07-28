Додано: Пон 29 кві, 2019 21:44

Теперь. чтобы было понятно о моей гражданской позиции.Я украинец и к России имею очень маленькое отношение.А именно, был там в совковые времена и во времена мира.Видел и знаю людей там, они точно такие же как мы.Один в один.Вообще ничем не отличаются.Там живут много украинцев по воле судьбы, так же как и у нас живут русские.Есть смешанные браки, много.Что дальше...убивать друг друга что ли?Я не за Россию и не за войну.А за её окончание и мир.А Путин и Порошенко вместе должны сесть на скамью международного трибунала.Они опозорили и разрушили многовековой мир и дружбу славянских народов.Оба.И соответственно многие те, кто им в этом помог.Если бы те, кого уже нет, узнали о происходящем, то очевидно, перевернулись бы...там.То, что сделали политики и олигархи с нашим народом, трудно было в кошмарных снах увидеть.Все адекватные граждане это понимают и меня поддержат.А те, кто поддерживает происходящее, должны опомниться и понять, что этот путь в никуда.Я прекращаю прения , т к это бесполезно.Со многими оппонентами я уже сталкивался и знаю их диагноз, лечить не моё занятие.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.