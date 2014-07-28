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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:44
Теперь. чтобы было понятно о моей гражданской позиции.Я украинец и к России имею очень маленькое отношение.А именно, был там в совковые времена и во времена мира.Видел и знаю людей там, они точно такие же как мы.Один в один.Вообще ничем не отличаются.Там живут много украинцев по воле судьбы, так же как и у нас живут русские.Есть смешанные браки, много.Что дальше...убивать друг друга что ли?Я не за Россию и не за войну.А за её окончание и мир.А Путин и Порошенко вместе должны сесть на скамью международного трибунала.Они опозорили и разрушили многовековой мир и дружбу славянских народов.Оба.И соответственно многие те, кто им в этом помог.Если бы те, кого уже нет, узнали о происходящем, то очевидно, перевернулись бы...там.То, что сделали политики и олигархи с нашим народом, трудно было в кошмарных снах увидеть.Все адекватные граждане это понимают и меня поддержат.А те, кто поддерживает происходящее, должны опомниться и понять, что этот путь в никуда.Я прекращаю прения , т к это бесполезно.Со многими оппонентами я уже сталкивался и знаю их диагноз, лечить не моё занятие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:47
Извини, ты в целом прав, я согласен с перебором.Но я начинал мирно.А меня уже отправили в бесплатную командировку в Москву.Обозвали совком, упоротым, в морду пытались Ой шавки эти меня и немного задели.Уже сказал, что пирикратил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:37
вы спросите у еврев насколько важны армия, язык и вера. в качестве строительства государства.
поинтересуйтесь как они свой Израиль создали. как иврит из мертвого языка стал языком общения. как они армию создали и как там все служат а не вопят что это только нацикам война нужна. и спросите как они к вере своей относятся.
я уже ранее описывал три типажа. и вы явно относитесь не к первому.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:41
Ребята, наехавшие на нас с Vitl"ом, мы перебросились мнениями в двух постах в контексте.
Ваша бдительность вызывает уважение, но всё это в мусорник на полит. дискуссиях - там такого много.
Здесь отвечать не буду, да, собственно, и некому. Можно было бы кое на что ответить mephala, если перенесёт посты туда.
А вообще такая бы эрекция (ой, реакция) на темы курса и экономики!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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