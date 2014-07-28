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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:14
stas_rst написав: Vitl написав: stas_rst написав:
Бачу, тут активніше!
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Усіх з Великоднем!!! Добра і миру!
Как то в 16_17 и в 16_20 я об этом написал.Ну не совсем за евро, но в общем.
Читав уважно, але з 2016-го року такого курсу не було
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
а в целом тренд по паре нисходящий, к концу года вероятность курса 1,095-1,10 не меньше 30%,
хотя возможно евро перешел на новый уровень 1,115-1,125
сентябрь 2018-1,15
Ноябрь-март 1,125-1,135
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:40
prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04
stas_rst написав: prodigy написав:
1,115 - евро на двухлетнем минимуме, покупать для поездки в Европу очень рекомендую, а вот для спекуляций на паре евро/долл не уверен...допускаю кратковременный отскок на 1,135,
Дякую за конструктивну відповідь. Саме купівлю під поїздку й мав на увазі, оскільки коефіцієнт до долара ніколи не враховував в побуті, окрім дьютіків
якось усе навколо гривні і вічнозеленого крутиться.
Деньги не пахнут,если ехать, то купишь по чём есть, никуда не денешься.Я писал о времени постов, в которых обозначена вероятность вниз курса.Пить лучше в меру
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:47
Коллеги, напоминаю, что завтра в 15_00 смотрим кто победил.Обвалисты типа меня в пролёте.Да я и сам сразу написал, что на майские курс уйдёт вниз.Не ту циферку нажал, 7 вместо 6
Надеялся на бурные выборы.а бурными они оказались только в соцсетях.И слава Богу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:57
Vitl
На бурные выборы не рассчитывал - сегодня, по-моему, нет достаточных сил, заинтересованных в новом Майдане или в чём-то близком.
Поэтому и пишу о повторении прошлогоднего сценария по курсу.
Основная опасность - разрыв сотрудничества с МВФ, но вероятность тоже мала. Транша в мае, конечно, не будет, но это мы переживём. Есть, правда, вероятность лёгкой паники по поводу такой задержки, но не думаю, что она будет очень сильной и может привести только к более раннему началу роста доллара по сравнению с прошлым годом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:51
ЛАД
Я очень солидарен с вашими словами.Мы не пытаемся обидеть или ущемить чьи то интересы.Мы пытаемся расставить приоритеты и открыть не понимающим глаза на перспективы от происходящего.Многие люди живут сегодняшним днём, многие очень подвержены сми.К сожалению не могут просчитать несколько шагов вперёд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:38
Цены действительно шкалят.
Так товарисч Зе правильно сказал устами ЕМНИП Разумкова: это не компетенции президента, Вам в антимонопольный комитет надо, минэкономики.
Надо разработать и внедрить механизмы поощрения низких цен, удаления лишних посредников, упрощения прямых продаж с поля на стол.
По ходу аграрники (не фермеры, а холдинги) хотят в межвременье срубить максимум на приватизацию земли.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Вів 30 кві, 2019 11:16
Возвращаемся к курсу, а он падает, как и предполагалось.Посмотрел 1ю страницу с данными - так есть у нас снайперы, несколько человек очень близки будут.Общее ожидание выше, что две недели назад было очень логичным.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:45
Прогноз на чергову дату - 26,55.
Без коментарів.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:06
26,80 на середину травня.
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