Додано: Пон 29 кві, 2019 19:51

ЛАД



Я очень солидарен с вашими словами.Мы не пытаемся обидеть или ущемить чьи то интересы.Мы пытаемся расставить приоритеты и открыть не понимающим глаза на перспективы от происходящего.Многие люди живут сегодняшним днём, многие очень подвержены сми.К сожалению не могут просчитать несколько шагов вперёд.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.