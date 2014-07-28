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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:58
Vitl
как и предполагал, просто завышенную цифер дал из за праздников и ешо позавчера-вчера был прав, но быстро с дулись... имхо, у большинства мало средств и следовательно выручка не та или все стали вумные (за исключением нек.трамвайнеров) и ждут ниже.
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:08
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:12
AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:26
10/9/9 написав:
AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.
Дякую. Здається, Чик утримує лідерство.
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AlexTk
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