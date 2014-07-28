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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1509151015111512
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:58

Vitl
как и предполагал, просто завышенную цифер дал из за праздников и ешо позавчера-вчера был прав, но быстро с дулись... имхо, у большинства мало средств и следовательно выручка не та или все стали вумные (за исключением нек.трамвайнеров) и ждут ниже.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:08

на 15:07 - фіксинг 26,7655555555555556
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:12

AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:26

  10/9/9 написав:AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.

Дякую. Здається, Чик утримує лідерство.
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ого :shock: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 1509151015111512
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