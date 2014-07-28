ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:58
Vitl как и предполагал, просто завышенную цифер дал из за праздников и ешо позавчера-вчера был прав, но быстро с дулись... имхо, у большинства мало средств и следовательно выручка не та или все стали вумные (за исключением нек.трамвайнеров) и ждут ниже.
а шо делать?
чик
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:08
на 15:07 - фіксинг 26,7655555555555556
10/9/9
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:12
AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.
10/9/9
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:26
10/9/9 написав:
AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.
Дякую. Здається, Чик утримує лідерство.
AlexTk
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Додано: Вів 30 кві, 2019 15:04
10/9/9 написав:
Прогноз на чергову дату - 26,55.
Без коментарів.
yurko81 написав:
26,80 на середину травня.
... а я знову(вже традиційно) дам прогноз зразу на дві дати:
- на середину травня - 26,61
- на кінець травня - 26,41
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Вів 30 кві, 2019 15:13
10/9/9 написав:
на 15:07 - фіксинг 26,7655555555555556
Трохи з запізненням
https://obmen.lviv.ua/
26.70
https://obmenka24.kiev.ua/
26.75
https://obmenka.od.ua/
26.63
https://obmenka.kharkov.ua/
26.75
https://obmen.dp.ua/
26.75
https://obmenka.vinnica.ua/
26.80
https://obmin.chernivtsi.ua/
26.90
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
26.70
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
26.90
==========
Середню приймемо за ту що була вчасно, 26.7656
Табличку викладу в четвер
Прогнози на наступний етап приймаються до кінця 02.05
Faceless
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:25
Faceless написав:
- так, в мене друге місце!
.... ай я мАлАдеЦ! )))
- і вітаю AlexTk з перемогою!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46
10/9/9 написав: Прогноз на чергову дату - 26,55
.
Без коментарів.
Скрываешь от товарищей важную информацию, чтобы только самому заработать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:48
26,40
vitaliian
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