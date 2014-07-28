Поздравляю с прекрасной победой с минимальной погрешностью.Остальных сложно на глаз оценить.Но и Долярчика и Сирчука тоже поздравим.А Чик недалеко от них и отстал.В итоге завтра посмотрим как выглядит таблица.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:51
Поздравляю с прекрасной победой с минимальной погрешностью.Остальных сложно на глаз оценить.Но и Долярчика и Сирчука тоже поздравим.А Чик недалеко от них и отстал.В итоге завтра посмотрим как выглядит таблица.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:55
Как уже вошло в привычку, поддамся очередной раз.Спрогнозирую 26,15.К сожалению кроме меня пока никто не хочет обосновывать прогноз.Да, это сложно, потому что сложно предсказуемо.Я считаю так, потому что будем позитивно ждать транш.Потому что сезонность предполагает дальнейшее снижение.Потому что после сезона шашлыков ещё не будет набрана высота.Ну а на самом деле поглядим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:56
Ах, да, забыл.Ещё имею хотелку обновить дно этого года. чтобы утереть нос тем, кто его уже прошёл(не в обиду)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:00
Да, сегодня хоть и выходной, но что то даже чр припал.Они чувствуют приближение открытия банков.Как они лих подбросили курс копеек на 40 как только банки закрылись.
ПС в стране уже бесит эта поголовная спекуляция.Кто валютой, кто овощами, кто тарифами.Круговой отжим денег друг у друга, и конца не видно.Когда уже просвет хоть какой будет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:12
Попросите по-дружески Чика поддаться хоть разок. Он, видимо, разозлился из-за прошлого проигрыша . Погрешность менее 5 копеек после двух туров практически не дает шансов пересичным. А тут еще эти двое ...
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:29
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я уже это сделал, не по дружески - по ашипке, а иначе и прошлый раз выиграл бы...
а шо делать?
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