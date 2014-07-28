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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1510151115121513
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:51

  AlexTk написав:
  10/9/9 написав:AlexTK - переміг, вітаю!
Долярчик за підсумком 2 турів можливо перший, а може Чик чи Сірчук, там вирішують десяті і соті, тому потрібен фотофініш.

Дякую. Здається, Чик утримує лідерство.


Поздравляю с прекрасной победой с минимальной погрешностью.Остальных сложно на глаз оценить.Но и Долярчика и Сирчука тоже поздравим.А Чик недалеко от них и отстал.В итоге завтра посмотрим как выглядит таблица.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:55

Как уже вошло в привычку, поддамся очередной раз.Спрогнозирую 26,15.К сожалению кроме меня пока никто не хочет обосновывать прогноз.Да, это сложно, потому что сложно предсказуемо.Я считаю так, потому что будем позитивно ждать транш.Потому что сезонность предполагает дальнейшее снижение.Потому что после сезона шашлыков ещё не будет набрана высота.Ну а на самом деле поглядим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:56

Ах, да, забыл.Ещё имею хотелку обновить дно этого года. чтобы утереть нос тем, кто его уже прошёл(не в обиду) :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:00

  чик написав:Vitl
как и предполагал, просто завышенную цифер дал из за праздников и ешо позавчера-вчера был прав, но быстро с дулись... имхо, у большинства мало средств и следовательно выручка не та или все стали вумные (за исключением нек.трамвайнеров) и ждут ниже.

Да, сегодня хоть и выходной, но что то даже чр припал.Они чувствуют приближение открытия банков.Как они лих подбросили курс копеек на 40 как только банки закрылись.
ПС в стране уже бесит эта поголовная спекуляция.Кто валютой, кто овощами, кто тарифами.Круговой отжим денег друг у друга, и конца не видно.Когда уже просвет хоть какой будет :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:12

  Vitl написав:Как уже вошло в привычку, поддамся очередной раз.Спрогнозирую 26,15.К сожалению кроме меня пока никто не хочет обосновывать прогноз.Да, это сложно, потому что сложно предсказуемо.Я считаю так, потому что будем позитивно ждать транш.Потому что сезонность предполагает дальнейшее снижение.Потому что после сезона шашлыков ещё не будет набрана высота.Ну а на самом деле поглядим...


Попросите по-дружески Чика поддаться хоть разок. Он, видимо, разозлился из-за прошлого проигрыша :). Погрешность менее 5 копеек после двух туров практически не дает шансов пересичным. А тут еще эти двое ... :)
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:29

  AlexTk написав:Попросите по-дружески Чика поддаться хоть разок.
.
я уже это сделал, не по дружески - по ашипке, а иначе и прошлый раз выиграл бы... :oops:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:37

  чик написав:
  AlexTk написав:Попросите по-дружески Чика поддаться хоть разок.
.
я уже это сделал, не по дружески - по ашипке, а иначе и прошлый раз выиграл бы... :oops:


Коллеги, тур только начался практически.Ситуация реально непредсказуемая, в ней можно ошибиться и на гривну легко.Ну давайте реально скажем так - курс 25 возможен - с большой натяжкой краткосрочно, но всё же возможен.Дальше - курс 29 возможен, да ишо и как возможен. запросто чёрный леблядь выплыл из за угла и 29 легко.Вот и поле для манёвра.Понятно, что есть вероятность для каждой цифры и по краям она мала...но всё же.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26.98 - Я уперьый
kolyuchy
 
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