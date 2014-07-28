Додано: Вів 30 кві, 2019 17:55

Как уже вошло в привычку, поддамся очередной раз.Спрогнозирую 26,15.К сожалению кроме меня пока никто не хочет обосновывать прогноз.Да, это сложно, потому что сложно предсказуемо.Я считаю так, потому что будем позитивно ждать транш.Потому что сезонность предполагает дальнейшее снижение.Потому что после сезона шашлыков ещё не будет набрана высота.Ну а на самом деле поглядим...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.