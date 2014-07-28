Додано: Сер 01 тра, 2019 13:21

Как я и писал в прошлом прогнозе, ситуация вышла весьма противоречивая. Но в остальном в основном ошибся.

Тема выборов исчерпал себя очень быстро. Второй тур прошёл для валюты куда более спокойно, чем первый, и хотя ожидаемый рост курса в связи с напряжённостью состоялся, но очень поздно, очень кратковременно, незначительный и при том очень быстро откатился.

Сезонное укрепление и предпраздничный эффект оказались сильнее.



Теперь оценим, что нас может ожидать в ближайшие пару недель.

Во-первых, опять таки фактор выборов, а именно инаугурация. Впрочем, учитывая реакцию курса на второй тур, вряд ли эта формальность окажет хоть какой-то эффект. Сама же деятельность нового президента никак не успеет проявиться за такой короткий период времени.

Во-вторых, вероятный откуп бизнеса после длинных праздничных выходных и соответственно достаточно большой выручки. Но тренда это не сменит, влияние будет не более чем на пару дней.

Остальные же факторы никуда не делись - сезонность, изымание гривны через ОВГЗ и проч

Потому в ближайшие пару недель ожидаю дальнейшего, но умеренного, укрепления

Потому прогноз на 15.04 - 26.62