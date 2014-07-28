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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1511151215131514
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:05

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Стабильность, грозового свистка пока не видно
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:08

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Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Как я и писал в прошлом прогнозе, ситуация вышла весьма противоречивая. Но в остальном в основном ошибся.
Тема выборов исчерпал себя очень быстро. Второй тур прошёл для валюты куда более спокойно, чем первый, и хотя ожидаемый рост курса в связи с напряжённостью состоялся, но очень поздно, очень кратковременно, незначительный и при том очень быстро откатился.
Сезонное укрепление и предпраздничный эффект оказались сильнее.

Теперь оценим, что нас может ожидать в ближайшие пару недель.
Во-первых, опять таки фактор выборов, а именно инаугурация. Впрочем, учитывая реакцию курса на второй тур, вряд ли эта формальность окажет хоть какой-то эффект. Сама же деятельность нового президента никак не успеет проявиться за такой короткий период времени.
Во-вторых, вероятный откуп бизнеса после длинных праздничных выходных и соответственно достаточно большой выручки. Но тренда это не сменит, влияние будет не более чем на пару дней.
Остальные же факторы никуда не делись - сезонность, изымание гривны через ОВГЗ и проч
Потому в ближайшие пару недель ожидаю дальнейшего, но умеренного, укрепления
Потому прогноз на 15.04 - 26.62
Faceless
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