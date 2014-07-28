26.75
Стабильность, грозового свистка пока не видно
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Додано: Сер 01 тра, 2019 13:08
27,025 - 31.05.19г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 01 тра, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Как я и писал в прошлом прогнозе, ситуация вышла весьма противоречивая. Но в остальном в основном ошибся.
Тема выборов исчерпал себя очень быстро. Второй тур прошёл для валюты куда более спокойно, чем первый, и хотя ожидаемый рост курса в связи с напряжённостью состоялся, но очень поздно, очень кратковременно, незначительный и при том очень быстро откатился.
Сезонное укрепление и предпраздничный эффект оказались сильнее.
Теперь оценим, что нас может ожидать в ближайшие пару недель.
Во-первых, опять таки фактор выборов, а именно инаугурация. Впрочем, учитывая реакцию курса на второй тур, вряд ли эта формальность окажет хоть какой-то эффект. Сама же деятельность нового президента никак не успеет проявиться за такой короткий период времени.
Во-вторых, вероятный откуп бизнеса после длинных праздничных выходных и соответственно достаточно большой выручки. Но тренда это не сменит, влияние будет не более чем на пару дней.
Остальные же факторы никуда не делись - сезонность, изымание гривны через ОВГЗ и проч
Потому в ближайшие пару недель ожидаю дальнейшего, но умеренного, укрепления
Потому прогноз на 15.04 - 26.62
Додано: Сер 01 тра, 2019 15:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Согласен с постом Faceless - на 15.05 26,40
Додано: Сер 01 тра, 2019 18:20
ЛАД
В 25, простите,Vitl, не верю даже краткосрочно
Я имел ввиду вот такую поправку - 25,ХХ.Так вероятнее.Но и 25 ровно имеет какую то совсем масенькую вероятность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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