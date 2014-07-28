Гулять так гулять.
26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Гулять так гулять.
26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
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