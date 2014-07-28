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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1512151315141515
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Гулять так гулять.

26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца

:lol: :lol:

Скотыняки достали со своими непонятными качелями. :mrgreen:
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба. :lol:
Alex2007
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