Гулять так гулять.
26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Гулять так гулять.
26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:59
26,85 - на 15.05.
предполагаю, что пойдёт вверх, т.к. МВФ под большим вопросом???? что даст денег
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 тра, 2019 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:27
Вітаємо переможців ІІ етапу:
І місце - AlexTk з похибкою менше 2 копійок
ІІ місце - Долярчик з похибкою менше 3 копійок
ІІІ місце - Sirchyk з похибкою трохи більше 5 копійок
Також суттєво змінився загальний рейтинг: хоча лідерство утримує чик, але друге й третє місця зайняли Долярчик і Sirchyk , причому у всієї трійці середня похибка майже однакова й складає близько 5 копійок
Сьогодні до кінця дня очікую прогнозів на середину травня від поточних та нових учасників. Бажано з обгрунтуваннями
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