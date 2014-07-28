Гулять так гулять.
26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Гулять так гулять.
26.57 на середину месяца
26.37 на конец месяца
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:59
26,85 - на 15.05.
предполагаю, что пойдёт вверх, т.к. МВФ под большим вопросом???? что даст денег
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 тра, 2019 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:27
Вітаємо переможців ІІ етапу:
І місце - AlexTk з похибкою менше 2 копійок
ІІ місце - Долярчик з похибкою менше 3 копійок
ІІІ місце - Sirchyk з похибкою трохи більше 5 копійок
Також суттєво змінився загальний рейтинг: хоча лідерство утримує чик, але друге й третє місця зайняли Долярчик і Sirchyk , причому у всієї трійці середня похибка майже однакова й складає близько 5 копійок
Сьогодні до кінця дня очікую прогнозів на середину травня від поточних та нових учасників. Бажано з обгрунтуваннями
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:40
26,5 на 15.05 Обгрунтування - названы уже все драйверы и векторы, разница только в том, во сколько копеек или гривен мы их оцениваем. Допустим, Faceless, считает что откуп бизнеса после праздников практически не добавит веса доллару, для примера назовем 3 копейки, а uaprofi, думает, что на все 70 коп. От себя хочу сказать, что выплаты и неопределенность с МВФ, на мой дилетантский взгляд, все же играют на стороне гривны. Не давал прогноз вчера - ждал как поведет себя сегодня межбанк. Ничего не узрел. Думаю, пока вниз без фанатизма, по аналогии с прошлыми годами.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26.7
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:38
26,77
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:39
27.95 на середину мая
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32
Alex2007
Скотыняки достали со своими непонятными качелями.
Взять и опуститься почти на значения прошлого лета - позор и ганьба.
Знаешь, если честно, то я тоже не сразу это воспринял.С января, как увидел, что пошли вниз и пика уже не будет.Тогда понял. что сезонность никуда не делась.Ещё и Смолий тогда выступил, мол сезонности не будет.Стало совсем понятно, что будет наоборот.Т е все управленцы лгуны
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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