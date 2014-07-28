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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:58
Как межбанк сегодня мог подсказать о прохождении дна Я могу ждать дно в июне, до этого курс может сходить и вверх и вниз сто раз.Сейчас мы в 20-30 копейках от дна.Как можно говорить, что оно пройдено.Если бы мы оторвались от дна уже гривны на две, тогда я бы согласился, что будет тяжко и невозможно вернуться назад.А в теперешней ситуации дно можно обновить за два -три дня.Но конечно при опр условиях.Мы находимся рядом с дном.При увеличении предложения на мб и как пишет АС востребовании гривны для налогов, взять 30 копеек не составит труда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:03
Прочтите новые перлы АС.Там явно читается слеза от результатов выборов.К сожалению все находящиеся с той стороны не понимают того, что я тут тупым пятидолларовикам помногу раз пытался объяснить - от Зе чуда никто не ждёт.Смысл был выразить недоверие коррупционеру и обицянщику.Надежда лишь на окончание пятилетки лицемерия и лжи.Если в стране будет плохо, то пусть хоть правду об этом говорят и пишут.Как то надоело под крики пэрэмогы констатировать факт ухудшения, уменьшения, ужесточения и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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