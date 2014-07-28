Додано: Чет 02 тра, 2019 22:03

Прочтите новые перлы АС.Там явно читается слеза от результатов выборов.К сожалению все находящиеся с той стороны не понимают того, что я тут тупым пятидолларовикам помногу раз пытался объяснить - от Зе чуда никто не ждёт.Смысл был выразить недоверие коррупционеру и обицянщику.Надежда лишь на окончание пятилетки лицемерия и лжи.Если в стране будет плохо, то пусть хоть правду об этом говорят и пишут.Как то надоело под крики пэрэмогы констатировать факт ухудшения, уменьшения, ужесточения и т д.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.