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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:58
Как межбанк сегодня мог подсказать о прохождении дна Я могу ждать дно в июне, до этого курс может сходить и вверх и вниз сто раз.Сейчас мы в 20-30 копейках от дна.Как можно говорить, что оно пройдено.Если бы мы оторвались от дна уже гривны на две, тогда я бы согласился, что будет тяжко и невозможно вернуться назад.А в теперешней ситуации дно можно обновить за два -три дня.Но конечно при опр условиях.Мы находимся рядом с дном.При увеличении предложения на мб и как пишет АС востребовании гривны для налогов, взять 30 копеек не составит труда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:03
Прочтите новые перлы АС.Там явно читается слеза от результатов выборов.К сожалению все находящиеся с той стороны не понимают того, что я тут тупым пятидолларовикам помногу раз пытался объяснить - от Зе чуда никто не ждёт.Смысл был выразить недоверие коррупционеру и обицянщику.Надежда лишь на окончание пятилетки лицемерия и лжи.Если в стране будет плохо, то пусть хоть правду об этом говорят и пишут.Как то надоело под крики пэрэмогы констатировать факт ухудшения, уменьшения, ужесточения и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
троль 80го лвл. зачетно постоянно вбрасывает.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:53
да, даже придраться не к чему, всё абсолютная правда
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:54
Гривнеукрепляж теоретически далжон завершиться, пока что.Сформировалась масса факторов к тому.Но продажа 26,70 и ниже в таком режиме даже удивляет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:04
mephala
Знаешь ли, деревянные люди тяжелы для общения.Разговор просто носит бессмысленный характер.Единственная извилина у них и та не активируется.Вот например, сетовал я на цены , и ГЛАВНОЕ - объяснял почему они взорвались.Не потому. что сезонность, хотя опр доля и этого есть.а потому. что отсутствует всякая регуляция и защищённость малоимущих слоёв.Потому, что Розенко и Гройсман чётко заявили - цены не вырастут.Правду, очевидно сказали.И находятся как обычно тупоголовые, кот в ответ пишут - а ты вырасти это сначала.на что я им с полной ответственностью отвечаю - а в прошлом году или в позапрошлом или ещё в каком. разве выращивать не нужно было.а также хранить, транспортировать, реализовывать.Всё то же самое, ничего не поменялось.Кроме ЦЕН.Просто устроена хитрая комбинация, когда все друг друга облапошивают.Зарплату нужно повысить, повысим цену продукции.Другие смотрят. что подорожало, а мы что хуже. и мы хотим.и пошла цепная реакция.И она не прекращается до сих пор.А сверху ручонки потирают от прибылей и налогов.Ну ладно. кто хорошо зарабатывает. матюкнутся и заплатят.А как быть тем. кто 1800-2000-3600 дохода имеет О них вспомнил перед самым концом, поздно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:41
... золоті слова! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:48
... приємно, що я зайняв друге місце...
- але, тепер буде дуже важко потрапити у трійку лідерів))
- так, як дав свій прогноз швидко...... - а колеги по цеху обліпили мій прогноз впритул
- ну нічо, прорвемось!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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