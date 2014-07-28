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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1514151515161517
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:27

... за крок до перевороту думок ©

  Vitl написав:mephala
Знаешь ли, деревянные люди тяжелы для общения.Разговор просто носит бессмысленный характер.Единственная извилина у них и та не активируется.Вот например, сетовал я на цены , и ГЛАВНОЕ - объяснял почему они взорвались.Не потому. что сезонность, хотя опр доля и этого есть.а потому. что отсутствует всякая регуляция и защищённость малоимущих слоёв.Потому, что Розенко и Гройсман чётко заявили - цены не вырастут.Правду, очевидно сказали.И находятся как обычно тупоголовые, кот в ответ пишут - а ты вырасти это сначала.на что я им с полной ответственностью отвечаю - а в прошлом году или в позапрошлом или ещё в каком. разве выращивать не нужно было.а также хранить, транспортировать, реализовывать.Всё то же самое, ничего не поменялось.Кроме ЦЕН.Просто устроена хитрая комбинация, когда все друг друга облапошивают.Зарплату нужно повысить, повысим цену продукции.Другие смотрят. что подорожало, а мы что хуже. и мы хотим.и пошла цепная реакция.И она не прекращается до сих пор.А сверху ручонки потирают от прибылей и налогов.Ну ладно. кто хорошо зарабатывает. матюкнутся и заплатят.А как быть тем. кто 1800-2000-3600 дохода имеет :?: О них вспомнил перед самым концом, поздно :(

+1
... та що ж вас так поперло? :D
- рубаєте і рубаєте правду-матку! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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