Vitl написав:

Знаешь ли, деревянные люди тяжелы для общения.Разговор просто носит бессмысленный характер.Единственная извилина у них и та не активируется.Вот например, сетовал я на цены , и ГЛАВНОЕ - объяснял почему они взорвались.Не потому. что сезонность, хотя опр доля и этого есть.а потому. что отсутствует всякая регуляция и защищённость малоимущих слоёв.Потому, что Розенко и Гройсман чётко заявили - цены не вырастут.Правду, очевидно сказали.И находятся как обычно тупоголовые, кот в ответ пишут - а ты вырасти это сначала.на что я им с полной ответственностью отвечаю - а в прошлом году или в позапрошлом или ещё в каком. разве выращивать не нужно было.а также хранить, транспортировать, реализовывать.Всё то же самое, ничего не поменялось.Кроме ЦЕН.Просто устроена хитрая комбинация, когда все друг друга облапошивают.Зарплату нужно повысить, повысим цену продукции.Другие смотрят. что подорожало, а мы что хуже. и мы хотим.и пошла цепная реакция.И она не прекращается до сих пор.А сверху ручонки потирают от прибылей и налогов.Ну ладно. кто хорошо зарабатывает. матюкнутся и заплатят.А как быть тем. кто 1800-2000-3600 дохода имеетО них вспомнил перед самым концом, поздно