Vitl
жаль стерли посты. а то я бы процитировал как ты ловко перемеживал динамику цен с политическими вбросами. то что ты троль 80го лвл я убедился по последнему твоему посту.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:08
Vitl
жаль стерли посты. а то я бы процитировал как ты ловко перемеживал динамику цен с политическими вбросами. то что ты троль 80го лвл я убедился по последнему твоему посту.
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