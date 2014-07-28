Vitl
жаль стерли посты. а то я бы процитировал как ты ловко перемеживал динамику цен с политическими вбросами. то что ты троль 80го лвл я убедился по последнему твоему посту - не удалось никого зацепить общим оскорблением решил перейти на личности.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:08
Vitl
жаль стерли посты. а то я бы процитировал как ты ловко перемеживал динамику цен с политическими вбросами. то что ты троль 80го лвл я убедился по последнему твоему посту - не удалось никого зацепить общим оскорблением решил перейти на личности.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:11
mephala
Тролль это всё же несколько другое. К Vitl"у этот термин не подходит.
Но я что-то ни разу не видел, чтобы Вы протестовали против троллей и откровенной лжи в дискуссиях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:20
ЛАД
ну можете сами его охарактеризовать если вам не нравится троль.
да и я не миротворец что бы всех остужать. я в основном у алки сижу на ветке)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:21
Так сталось, що я і Гугл зберегли в кеші коротку вижимку коментарів одного совкодрочера, про якого Ви згадали ...
Вибачте, адміни, за офф-топ, але уже шабат і вже можна
Так от, Вітл з праведним гнівом прямою мовою заявив нещодавно (цитую дослівно):
Шановні форумчани, Бог йому суддя, бо втратив розум і совість.
Від себе: херой, приїдь у військовий госпіталь до хлопців покалічених або у бойову бригаду на передок, будеш за такі слова збирати вибиті зуби поламаними руками !
У мене все.
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