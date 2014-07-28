Додано: Суб 04 тра, 2019 21:42

Стас

Таких конченных редко встретишь.видать гдубоко тебя вспорол.ты от бессилия тут изрыгаешься тупизной.хотел обматерить тебя сначала.но решил остаться культурным челом.то что ты тряпочка и ума нет очевидно.причем тут наши бойцы.ты подобно уже получавшим по зубам нацикам пытаешься расположить к себе аудиторию.ну и вообще ты не о херел ли обзываться и угрожать.покойный дс с известными формулировками таких на 6 мес отправлял на очищение.разжигание ненависти.оскорбление участников.не ну как то уже перебор.тем более что именно тебе я ничего не писал.если твое мнение отличается.то нарушать дисциплину и поведение никто не разрешал.да собственно кому я пишу.ты тряпка дерьмо.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.