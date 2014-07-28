Додано: Суб 04 тра, 2019 23:27

чик написав: stas_rst написав: "Мова - да этот вопрос вообще актуален только для националистов, развязавших войну с Россией"

фраза с контекстом. точнее, что-кто помогло спровоцировать войну... фраза с контекстом. точнее, что-кто помогло спровоцировать войну...

подлежит обязательному использованию

организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства,

приведу цитату из законов рашки как они защищают русский язык. там чет никому подобные фразочки в голову не приходят что язык ***. это только наши манкурты до такого додумались что когда в Украине стают на защиту украинского это значит развязывать войну и кого то ущемлятьСогласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» в соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. При этом в силу ч. 1 ст. 3 Закона № 53-ФЗ государственный язык Российской Федерациив деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления,в рекламе, а также в иных определённых федеральными законами сферах. К иным случаям, относится обязанность по предоставлению потребителю на русском языке информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) (ст. 8 Закона о защите прав потребителей).Однако наличие указанных законоположений не означает полный запрет использования иностранных языков в обозначенных сферах. В этих случаях текст на иностранном языке должен дублироваться текстом на русском языке, при этом он должен быть идентичным по содержанию и техническому оформлению, выполнен разборчиво[6]. «Размещение коммерческих обозначений на иностранном языке на вывесках сопряжено с риском возникновения спорных ситуаций с контролирующими органами» Следовательно, вывеска, содержащая, например, режим работы и сферу деятельности организации, может быть выполнена на иностранном языке при условии, что она дублируется на русский язык. Однако в любом случае при размещении дублирующих вывесок необходимо учитывать положения регионального законодательства о требованиях к содержанию вывесок и возможности использования нескольких таких информационных конструкций."ЗЫнайдите мне как много заведений на юго-востоке дублируют иностранные названия (русский язык тоже иностранный) на украинском. или меню в кафешке вам на каком языке подадут на юго-востоке? так кого ущемляют в Украине? привыкли рашаботы к толерантности в Украине. на шею сели и ножки свесили. нада брать пример с рашки - штрафовать за все что сделано только на иностранном языке (а русский иностранный язык).а то маразм дошел до того что нам язык не важен, а те кто борются за украинский язык в Украине значит развязали войну с рашей.