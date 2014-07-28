Vitl
жаль стерли посты. а то я бы процитировал как ты ловко перемеживал динамику цен с политическими вбросами. то что ты троль 80го лвл я убедился по последнему твоему посту - не удалось никого зацепить общим оскорблением решил перейти на личности.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:08
Vitl
жаль стерли посты. а то я бы процитировал как ты ловко перемеживал динамику цен с политическими вбросами. то что ты троль 80го лвл я убедился по последнему твоему посту - не удалось никого зацепить общим оскорблением решил перейти на личности.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:11
mephala
Тролль это всё же несколько другое. К Vitl"у этот термин не подходит.
Но я что-то ни разу не видел, чтобы Вы протестовали против троллей и откровенной лжи в дискуссиях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:20
ЛАД
ну можете сами его охарактеризовать если вам не нравится троль.
да и я не миротворец что бы всех остужать. я в основном у алки сижу на ветке)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:21
Так сталось, що я і Гугл зберегли в кеші коротку вижимку коментарів одного совкодрочера, про якого Ви згадали ...
Вибачте, адміни, за офф-топ, але уже шабат і вже можна
Так от, Вітл з праведним гнівом прямою мовою заявив нещодавно (цитую дослівно):
Шановні форумчани, Бог йому суддя, бо втратив розум і совість.
Від себе: херой, приїдь у військовий госпіталь до хлопців покалічених або у бойову бригаду на передок, будеш за такі слова збирати вибиті зуби поламаними руками !
У мене все.
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:34
Я именно и упомянул личность кот конкретно мне писала типа не скули на цены.но вы с ним одна команда и реакция и желание нагадить вполне понятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Стас
Таких конченных редко встретишь.видать гдубоко тебя вспорол.ты от бессилия тут изрыгаешься тупизной.хотел обматерить тебя сначала.но решил остаться культурным челом.то что ты тряпочка и ума нет очевидно.причем тут наши бойцы.ты подобно уже получавшим по зубам нацикам пытаешься расположить к себе аудиторию.ну и вообще ты не о херел ли обзываться и угрожать.покойный дс с известными формулировками таких на 6 мес отправлял на очищение.разжигание ненависти.оскорбление участников.не ну как то уже перебор.тем более что именно тебе я ничего не писал.если твое мнение отличается.то нарушать дисциплину и поведение никто не разрешал.да собственно кому я пишу.ты тряпка дерьмо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 04 тра, 2019 22:27
фраза с контекстом. точнее, что-кто помогло спровоцировать войну...
а шо делать?
Додано: Суб 04 тра, 2019 23:27
приведу цитату из законов рашки как они защищают русский язык. там чет никому подобные фразочки в голову не приходят что язык ***. это только наши манкурты до такого додумались что когда в Украине стают на защиту украинского это значит развязывать войну и кого то ущемлять
Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» в соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. При этом в силу ч. 1 ст. 3 Закона № 53-ФЗ государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства, в рекламе, а также в иных определённых федеральными законами сферах. К иным случаям, относится обязанность по предоставлению потребителю на русском языке информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) (ст. 8 Закона о защите прав потребителей).
Однако наличие указанных законоположений не означает полный запрет использования иностранных языков в обозначенных сферах. В этих случаях текст на иностранном языке должен дублироваться текстом на русском языке, при этом он должен быть идентичным по содержанию и техническому оформлению, выполнен разборчиво[6]. «Размещение коммерческих обозначений на иностранном языке на вывесках сопряжено с риском возникновения спорных ситуаций с контролирующими органами» Следовательно, вывеска, содержащая, например, режим работы и сферу деятельности организации, может быть выполнена на иностранном языке при условии, что она дублируется на русский язык. Однако в любом случае при размещении дублирующих вывесок необходимо учитывать положения регионального законодательства о требованиях к содержанию вывесок и возможности использования нескольких таких информационных конструкций."
ЗЫ
найдите мне как много заведений на юго-востоке дублируют иностранные названия (русский язык тоже иностранный) на украинском. или меню в кафешке вам на каком языке подадут на юго-востоке? так кого ущемляют в Украине? привыкли рашаботы к толерантности в Украине. на шею сели и ножки свесили. нада брать пример с рашки - штрафовать за все что сделано только на иностранном языке (а русский иностранный язык).
а то маразм дошел до того что нам язык не важен, а те кто борются за украинский язык в Украине значит развязали войну с рашей.
Додано: Нед 05 тра, 2019 00:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Опять началось, точнее продолжается....
Давайте еще расскажите про гипер.важность томоса.
Надоели уже эти искусственно-разогреваемые темы. Еще рассказывают, что этими темами можно объединить страну. Ага.
На самом деле нет никаких проблем с языком(/языками) в стране, до тех пор пока не начинается искусственный разогрев темы. Точка.
Не буди лихо, поки воно тихо.
Давайте лучше за валюту...
|