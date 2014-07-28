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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1515151615171518
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

чик, така ненависть до всього українського. І це після того, як одних вже прийшли захищати (ЛДНР).
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  чик написав:фраза с контекстом. точнее, что-кто помогло спровоцировать войну...

Війну спровокувала сепаратистські налаштована частина населення Криму, почувши "Путін пріді" він прийшов туди. Окрилений легкістю прогулянки, сунувся на материкову територію, там отримав по зубах, зрозумівши, що наш народ завоювати неможливо, такого потужного волонтерського руху не бачила сучасна світова історія. Кров загиблих на руках сепаратистів Криму, на цих бабусях, божих кульбабках, які шкандибали по Криму з триколорною ганчіркою. Дехто з них, не побитий старечим маразмом, це вже зрозумів і погано сплять та відмолюють гріхи.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  чик написав:большинство одесситов было против

Тому і спалили сєпаров живцем другого травня, вірно? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:25

  Vitl написав:Стас
Таких конченных редко встретишь.видать гдубоко тебя вспорол.ты от бессилия тут изрыгаешься тупизной.хотел обматерить тебя сначала.но решил остаться культурным челом.то что ты тряпочка и ума нет очевидно.причем тут наши бойцы.ты подобно уже получавшим по зубам нацикам пытаешься расположить к себе аудиторию.ну и вообще ты не о херел ли обзываться и угрожать.покойный дс с известными формулировками таких на 6 мес отправлял на очищение.разжигание ненависти.оскорбление участников.не ну как то уже перебор.тем более что именно тебе я ничего не писал.если твое мнение отличается.то нарушать дисциплину и поведение никто не разрешал.да собственно кому я пишу.ты тряпка дерьмо.

Ти таки клінічний імбецил. Совок і українофоб. Ти, недолуге, пишеш, що в Україні хтось розпочав війну з Росією ??? Убийся об березу, не суди про розумові здібності інших, вивчи граматику і орфографію свого "великого и могучего" (ти, убогий, і на ньому писати не можеш) і витри соплі. І не згадуй ДС при кожному власному висері, він таких ущербних, як ти, терпіти не міг. В силу кардинальної різниці в розумових якостях.
І ще, не забувай, що таких, як ти, з кожним роком все менше й менше.
Адьйоз, чмо !
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 05 тра, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:31

Василь-Рівне
Данная ветка не предполагает в себе политярлыки, особенно по отношению к погибшим!!! А некоторое количество ума и деликатности в высказываниях,избавило бы эту страну от большого количества провокационных конфликтов.
Tico
 
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