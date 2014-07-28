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Додано: Нед 05 тра, 2019 07:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
чик, така ненависть до всього українського. І це після того, як одних вже прийшли захищати (ЛДНР).
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Війну спровокувала сепаратистські налаштована частина населення Криму, почувши "Путін пріді" він прийшов туди. Окрилений легкістю прогулянки, сунувся на материкову територію, там отримав по зубах, зрозумівши, що наш народ завоювати неможливо, такого потужного волонтерського руху не бачила сучасна світова історія. Кров загиблих на руках сепаратистів Криму, на цих бабусях, божих кульбабках, які шкандибали по Криму з триколорною ганчіркою. Дехто з них, не побитий старечим маразмом, це вже зрозумів і погано сплять та відмолюють гріхи.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:25
Ти таки клінічний імбецил. Совок і українофоб. Ти, недолуге, пишеш, що в Україні хтось розпочав війну з Росією ??? Убийся об березу, не суди про розумові здібності інших, вивчи граматику і орфографію свого "великого и могучего" (ти, убогий, і на ньому писати не можеш) і витри соплі. І не згадуй ДС при кожному власному висері, він таких ущербних, як ти, терпіти не міг. В силу кардинальної різниці в розумових якостях.
І ще, не забувай, що таких, як ти, з кожним роком все менше й менше.
Адьйоз, чмо !
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 05 тра, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:31
Василь-Рівне
Данная ветка не предполагает в себе политярлыки, особенно по отношению к погибшим!!! А некоторое количество ума и деликатности в высказываниях,избавило бы эту страну от большого количества провокационных конфликтов.
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