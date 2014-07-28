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Додано: Нед 05 тра, 2019 07:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
чик, така ненависть до всього українського. І це після того, як одних вже прийшли захищати (ЛДНР).
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Війну спровокувала сепаратистські налаштована частина населення Криму, почувши "Путін пріді" він прийшов туди. Окрилений легкістю прогулянки, сунувся на материкову територію, там отримав по зубах, зрозумівши, що наш народ завоювати неможливо, такого потужного волонтерського руху не бачила сучасна світова історія. Кров загиблих на руках сепаратистів Криму, на цих бабусях, божих кульбабках, які шкандибали по Криму з триколорною ганчіркою. Дехто з них, не побитий старечим маразмом, це вже зрозумів і погано сплять та відмолюють гріхи.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:25
Ти таки клінічний імбецил. Совок і українофоб. Ти, недолуге, пишеш, що в Україні хтось розпочав війну з Росією ??? Убийся об березу, не суди про розумові здібності інших, вивчи граматику і орфографію свого "великого и могучего" (ти, убогий, і на ньому писати не можеш) і витри соплі. І не згадуй ДС при кожному власному висері, він таких ущербних, як ти, терпіти не міг. В силу кардинальної різниці в розумових якостях.
І ще, не забувай, що таких, як ти, з кожним роком все менше й менше.
Адьйоз, чмо !
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 05 тра, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:31
Василь-Рівне
Данная ветка не предполагает в себе политярлыки, особенно по отношению к погибшим!!! А некоторое количество ума и деликатности в высказываниях,избавило бы эту страну от большого количества провокационных конфликтов.
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ну,моментально бригада подтянулась. Шановні,будь ласка, вам в
Політичні дискусії
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:24
Василь-Рівне
нацики-фашики, ты одессит или знаешь, как всё было на самом деле и сколько там убили невинных людей "господа, вы звери..."(с)
а шо делать?
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:50
В Одессе в отличие от гораздо меньше злобы друг на друга, Одесса очень толерантный город.
2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.
В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:54
Дитячий садок якийсь.
Класика жанру: спочатку починаються заворушення-повстання, а далі цими заворушеннями користуються сусідня країна, або країна, яка має там інтерес.
Щоб не приводити приклад північного сусіда,
приведу приклад північних штатів америки.
А саме: іспансько-американську війну 1898року, але дослівно, все почалось з повстання на Кубі:
"Тимчасом на Кубі спалахували повстання і ширився рух за незалежність острова. Повстання 1895 р. було найбільшим і краще організованим, ніж інші; неможливість Іспанії швидко придушити опір повстанців, які отримували підтримку від США, призвело до масових репресій та загибелі мирного населення. Підтримка повстанців та засудження жорстоких заходів колоніальної адміністрації Іспанії стала однією з головних тем в американському політичному житті, і участь США у конфлікті стало питанням часу."
Тому заворушення на площі незалежності і стали причиною всього того, що маємо.
І тут питання, чиїми агентами були всі ті заколотники
На цьому все.
Ну і всіх в баню, за офтоп і прочєє і прочєє, разом зі мною.
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Чік, там було все занадто складно. Все робилось для того, щоб *підірвати* Одесу, а за нею увесь Південь. Коли горіли профспілки, ті самі нацики рятували через вікна противників. Повір, знаю. Все решта - речі, які ми знаємо з каналів, у яких різні власники і різні завдання по формуванню думки.
Не в плані суперечки, а виключно для об'єктивності.
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