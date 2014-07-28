Фейслес спить, чи пішов до церкви?
.... чи сьогодні Іринка на зміні?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 10:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Фейслес спить, чи пішов до церкви?
.... чи сьогодні Іринка на зміні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 05 тра, 2019 11:06
Васек, пляски на могилах осуждаются у всех народов
mephala, в 2014 вопрос языка был далеко не главный. Думаю, не стоит напоминать, сколько оскорблений и угроз было высказано в адрес Донбасса и Крыма. О весёлом скандировании "москаляку на гiлляку" и "хто не скаче ..." тоже. Доскакались?
Это всё было не разжигание войны, но сильно поспособствовало.
И захваты администраций и отделений милиции начались не на востоке.
И опять же мне сильно нравится, когда ненавистники России и "патриоты" в качестве примера приводят ту же Россию, выбирая то, что им нравится, и не обращая внимания на различия Украины и РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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