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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1516151715181519
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Фейслес спить, чи пішов до церкви? :mrgreen:
.... чи сьогодні Іринка на зміні? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:06

Васек, пляски на могилах осуждаются у всех народов
mephala, в 2014 вопрос языка был далеко не главный. Думаю, не стоит напоминать, сколько оскорблений и угроз было высказано в адрес Донбасса и Крыма. О весёлом скандировании "москаляку на гiлляку" и "хто не скаче ..." тоже. Доскакались?
Это всё было не разжигание войны, но сильно поспособствовало.
И захваты администраций и отделений милиции начались не на востоке.
И опять же мне сильно нравится, когда ненавистники России и "патриоты" в качестве примера приводят ту же Россию, выбирая то, что им нравится, и не обращая внимания на различия Украины и РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Васек, пляски на могилах осуждаются у всех народов

Да ти шо? А чому Ви, та Ваши прихильникі "руского міра", на протязі декількох десятиріч бурхливо святкують 9-е травня коли загибло не чотири десятки людей а в мільйони разів більше? Га?

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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 05 тра, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:18

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Почём нынче проезд?
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Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день

Про 9-е травня я вже написав, а тут, на мій погляд, є три категорії людей: найбільша це ті яким всеодно, їх політика не цікавить від слова зовсім, лише свій гаманець та ЗЕ який має туди покласти гроші і в рази знизити комуналку - це ті 75% якими Ви так кічитесь. Інші дві частини значно менші - для однієї з них, проросійської, це жалоба, для іншої, проукраїнської, та націоналістичної, це свято - зупинений план РФ під назвою "руская вєсна" з захоплення південного сходу України. А одесити, які мають розум, тишком-нишком святкують, бо розуміють, що якби не "нацики" які втихомирили організаторів та виконавців "рускої весни", то гради та урагани летіли би їм у вікна як це було у Маріуполі, про Донецьк та Луганськ я просто мовчу. І останній штрих - начальник міліції Одеси який це все організував, даний час щасливо в перебуває у Росії - це так, щоб не виникало питань хто це все зробив.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 05 тра, 2019 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:43

  ЛАД написав:mephala, в 2014 вопрос языка был далеко не главный. Думаю, не стоит напоминать, сколько оскорблений и угроз было высказано в адрес Донбасса и Крыма. О весёлом скандировании "москаляку на гiлляку" и "хто не скаче ..." тоже. Доскакались?
Это всё было не разжигание войны, но сильно поспособствовало.
И захваты администраций и отделений милиции начались не на востоке.
И опять же мне сильно нравится, когда ненавистники России и "патриоты" в качестве примера приводят ту же Россию, выбирая то, что им нравится, и не обращая внимания на различия Украины и РФ.

ну кричалки "москаляку на гiлляку" и "хто не скаче ..." пошли с западной. а вы не задумывались почему эти кричалки придумывают западники?
так покопайтесь в истории имперского кремля. и какие тотальные репрессии они проводили на западной. и как эшелонами вывозили народ в сибирь (кстати я не понимаю почему эта тема замалчивается а вывоз татар на всех углах трубят)
так что хоть подобные "шуточки" я и не поддерживаю но вполне понимаю корни их происхождения.
кстати захваты милиций и администраций.
никто их не захватывал пока не началась стрельба на майдане. просто стояли мирные митинги. а после расстрела на майдане канеш начался трэш и на местах. хотя я не помню ни одного случая что бы были разграблены оружейки после захватов на западной. да и военные части никто не атаковал - их просто блокировали но никто не лез к ним. напомнить нападки на части на востоке?
по поводу выборочного примера раши - я и не говорил что они мне нравятся. мне нравится Израильский пример как нужно с нуля поднимать государство а не эти сопли что у нас происходят 25 лет. рашу я привел в пример рашаботам что бы они полюбовались сначала на свою любимицу а потом начинали киздеть на Украину.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:00

  Василь-Рівне написав:А одесити, які мають розум, тишком-нишком святкують,


Никто ничего не празднует в Одессе 2 мая. Погибли десятки в том числе совершенно случайных людей. Только человек без мозга может устраивать пляски на костях.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:08

  mephala написав:я не помню ни одного случая что бы были разграблены оружейки после захватов на западной


Ну да, а если освежить память гуглом ?
После захватов из райотделов милиции Львова исчезли более 1170 единиц огнестрельного оружия, сообщил начальник ГУМВД во Львовской области Александр Рудяк 19 февраля.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -zakhvatov

Дальше сами
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