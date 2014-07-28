2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.
В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:50
В Одессе в отличие от гораздо меньше злобы друг на друга, Одесса очень толерантный город.
2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.
В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.
Додано: Нед 05 тра, 2019 13:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дійсно, мені не потрібно пояснювати, але як би Ви пояснили моєму покійному діду - орденоносцю, який на 9-е травня випивав півстакана горілки, дивився на ці танці на кістках і цілий день плакав за загиблими. От тих, справжніх, зранених, прострілених, хто воював, ніхто не питав свято це чи жалоба, просто так вялікій кормчий вирішив і все, а Ви радісно плещете в долоні і розказуєте про наявність мізків мені, шкода, що дід помер, а то би організував Вам бЕсіду з ним, може якраз би мізки і відродилися після цього.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 05 тра, 2019 13:55
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Востаннє редагувалось freeze в Нед 05 тра, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 тра, 2019 14:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Шкода, що Ви так і не змогли взнати їхньої думки про суперсвято 9-е травня, а то приписуєте тут людям відсутність мізків як нібито маєте право їх судити.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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