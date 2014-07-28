RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1514151515161517
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:50

В Одессе в отличие от гораздо меньше злобы друг на друга, Одесса очень толерантный город.
2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.

В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.

Зображення

Зображення
freeze
4
 
Повідомлень: 11366
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3551 раз.
Подякували: 5176 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:9 мая - это День победы - это праздник
8 мая - это день памяти всех - это День скорби

Зачем надо объяснять такие детские вещи ?

Дійсно, мені не потрібно пояснювати, але як би Ви пояснили моєму покійному діду - орденоносцю, який на 9-е травня випивав півстакана горілки, дивився на ці танці на кістках і цілий день плакав за загиблими. От тих, справжніх, зранених, прострілених, хто воював, ніхто не питав свято це чи жалоба, просто так вялікій кормчий вирішив і все, а Ви радісно плещете в долоні і розказуєте про наявність мізків мені, шкода, що дід помер, а то би організував Вам бЕсіду з ним, може якраз би мізки і відродилися після цього.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4836 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:55

...
Востаннє редагувалось freeze в Нед 05 тра, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 11366
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3551 раз.
Подякували: 5176 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Давайте дедами не меряться, у меня один дед погиб в 1943 г., другой 15 лет в магаданском концлагере просидел.

Шкода, що Ви так і не змогли взнати їхньої думки про суперсвято 9-е травня, а то приписуєте тут людям відсутність мізків як нібито маєте право їх судити.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4836 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:15

потерли гілку гарно ... от тільки вибірково
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 27.02.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1514151515161517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7009
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13281)
05.05.2019 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.